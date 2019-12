Irina Shayk, lo scatto non è solo hot. Stavolta la modella osa, parecchio. Spunta un pitone

Nata in Russia, Irina Shayk, dopo una lunga relazione col calciatore Cristiano Ronaldo, ha avuto una bambina, Lea, da Bradley Cooper. Ma la sua vita non è sempre stata begli abiti e lustrini e probabilmente la sua strana passione per i serpenti dipende da tutte le polemiche e le critiche che, nel tempo, ha dovuto sopportare e superare. I veleni peggiori sono quelli che assorbiamo dalle invidie altrui, questo Irina lo sa bene e, infatti, torna alla riscossa riproponendo alcuni scatti che la ritrarrebbero in compagnia di un serpente: un bel pitone come spirito guida di una vita difficile. Quattro anni fa nel corso di uno shooting fotografico Irina posava nuda con un serpente sulla schiena; adesso lo sposta tra le gambe. Continua dopo la foto.





























La top model russa stupisce tutti, soprattutto chi non è un amante dei rettili. I folower non mancano di certo. Irina Shayk, 33 anni, posa mezza nuda con un pitone che le avvolge le gambe. Con oltre 10 milioni di follower, Irina Shayk (il cui nome completo è Irina Valer’evna Šajchlislamova) è una delle modelle più famose al mndo, ma non per questo amante del gossip. Durante un’ intervista all’Evening Standard Magazine, la top racconta: “Al di fuori del lavoro, sono una persona normale e voglio che continui a essere così”. Continua dopo la foto e il post.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 4 Dic 2019 alle ore 12:33 PST

Scopriamo che non voleva fare la modella: la sua è stata una scelta fatta per aiutare la famiglia. Irina ha perso il padre quando aveva 14 anni mentre la madre insegnava musica, e la sua non può certamente definirsi una vita facile. Nel 2004 partecipa al concorso di Miss Chelyabinsk: “Non avevo idea di che cosa significasse sfilare. Non parlavo inglese, ma volevo mandare un po’ di soldi ai miei”. Continua dopo la foto.

E neanche come modella è sempre riuscita ad affrontare gli ostacoli: un seno “troppo” abbondante per sfilare e sempre troppi problemi economici cui fare fronte: “La domenica ci dividevamo una ciotola di riso perché non avevamo i soldi per comprare altro cibo. Sono stati tempi davvero duri, ma anche felici”. Non ha mai perso il carisma della vincente e non ha mai esitato a prendere di petto le situazioni più difficili. Tenere un pitone tra le gambe, per Irina, è stata davvero una passeggiata. E poi si sa, il simile si scioglie con il simile.