Gigi D’Alessio, ecco l’ex moglie (e i figli Claudio, Ilaria e Luca). Prima di Anna Tatangelo c’era Carmela

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo continuano a vivere una favola d’amore. La coppia (anche se c’è stato un periodo di stop) sta insieme da quasi 20 anni. Belli, innamorati e felici hanno suggellato il loro sogno con il figlio Andrea, nato il 31 marzo 2010, quando la cantante di Sora aveva appena 23 anni. “Sono felicissimo! – aveva detto Gigi D’Alessio poco dopo la nascita di Andrea – Fare un figlio è un grande regalo che si fa al mondo, prima ancora che a se stessi, la vita va festeggiata. Io ed Anna abbiamo optato per il parto cesareo ed è andato tutto benissimo”. E ancora: “Io ho vissuto tutto con grande tranquillità perché alla quarta volta ormai mi sono abituato, ma la gioia è grande. Perché Andrea? Mi piaceva troppo come suona con il cognome, tutto qui”. Prima di Anna, Gigi D’Alessio era sposato con Carmela Barbato. I due si sono sposati nel 1986 e poco dopo hanno avuto Claudio, il loro primogenito. Dopo Claudio sono arrivati Ilaria e Luca, lei è nata nel 1992, mentre il ‘piccolo’ di casa nel 2003. Con la nascita del terzo figlio, le cose tra Carmela e Gigi hanno iniziato a non andare bene. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel dicembre 2006, in un’intervista al settimanale “Chi”, la moglie Carmela ha rivelato l’esistenza di una relazione di Gigi D’Alessio con la cantante Anna Tatangelo (allora diciannovenne). Un tradimento che, ovviamente, Carmela non ha preso bene, tanto da rilasciare al settimanale “Di più” un’intervista al veleno contro l’attuale compagna di Gigi D’Alessio. “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito,- aveva detto Carmela Barbato – ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete”. “Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici”, aveva raccontato la Barbato in un’intervista. (Continua a leggere dopo la foto)















Coerentemente a questo pensiero, Carmela ha scelto di condurre una vita il più possibile lontana dai riflettori. Claudio, come detto, è il primogenito. Classe 1986, somiglia molto al cantautore e in un’intervista passata rilasciata a Il Mattino ha rivelato di non aver seguito le orme del padre. “Amo l’imprenditoria. Subito dopo il diploma, a 19 anni, avevo già un marchio mio, che poi ho venduto. Ora ne ho un altro. Poi sono appassionato di sport e attività fisica, ma soprattutto di wellness. Così, insieme ad alcuni amici iscritti alla facoltà di Farmacia, mi sono lanciato nell’esplorazione di una fetta di mercato poco frequentata”. (Continua a leggere dopo la foto)









La secondogenita di casa D’Alessio è nata nel 1992 e nel vive con mamma Carmela e con i suoi due fratelli, Claudio e Luca a Posillipo. Dopo la separazione dei suoi, infatti, Gigi D’Alessio ha dovuto lasciare a sua moglie la villa a Posillipo, dove vive la sua famiglia. Il piccolo di casa D’Alessio è nato nel 2003. Luca ha deciso si seguire le orme del padre e nel 2017 ha esordito con una collaborazione con il cantante Orizzonte. In quella occasione Gigi D’Alessio aveva supportato il figlio con un post: “Anche solo per una piccola partecipazione… per un papà è sempre una grande emozione. Ed io questa grande emozione voglio condividerla insieme a voi”.

