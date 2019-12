Francesco Monte: la proposta bomba arriva dopo ‘Tale e quale show’. Si è fatto avanti addirittura lui

La carriera di Francesco Monte potrebbe essere ad un momento di svolta. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Arrivato come il ‘cenerentolo’ della situazione, quello etichettato come il ‘bello ma non balla’, alla fine, Monte si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. Dopo Uomini e Donne, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip Francesco Monte è riuscito a mostrare un altro lato del carattere e una certa propensione per il canto. Per i giurati del talent di Carlo Conti, Francesco Monte si è rivelato rivelando una vera e propria certezza. “Per me sei un artista, sai stare in scena”, aveva detto Vincenzo Salemme. (Continua a leggere dopo la foto)















"Bravissimo, per non essere un cantante di professione. Sei stato intonatissimo. E poi, da quel bel ragazzo che è, guardate come l'hanno conciato", aveva sottolineato anche Orietta Berti. Le performance di Francesco Monte erano partite maluccio, ma con il passare delle puntata l'ex tronista è riuscito a ingranare la marcia e a sorprendere tutti. "Non avevo mai cantato davanti a più di cinque persone. Fino a poche settimane lo facevo solo sotto la doccia".















"Lo sapevano pochi amici – aveva detto Monte in una intervista, ammettendo di aver avuto non pochi problemi a dimostrare il suo valore – .A volte noi che ci siamo esposti nei reality siamo visti come personaggi piatti, che non sanno fare altro se non altri reality. Ho lottato tanto per dimostrare di avere un valore che andasse oltre il colore dei miei occhi. Per questo oggi "Tale e quale show" per me vale molto più della semplice partecipazione a un programma in tv".









Si dice, infatti, che dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, sia arrivata un’incredibile proposta. Pare proprio che Toto Cutugno abbia scritto per lui quattro canzoni. Secondo il settimanale Chi, Monte sarebbe stato notato all’interno del celebrity show di Rai1 condotto da Carlo Conti nientepopodimeno che da Toto Cutugno, ambasciatore della canzone italiana nel mondo e molto amato in Russia. Il gossip lanciato dal rotocalco di cronaca rosa, dunque, potrebbe far pensare ad un debutto di Francesco Monte nel mondo della musica.

