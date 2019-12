Francesca Cipriani ‘strabordante’. L’intimo è striminzito e la pupa lascia vedere tutto

Francesca Cipriani ha preparato i bagagli ed è volata a New York. Qualche giorno di relax per la bionda esplosiva (amatissima dal pubblico) che con alcuni amici ha deciso di regalarsi una vacanza americana all’insegna del relax e dello shopping. La showgirl e opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, che il prossimo anno (come da nostre indiscrezioni) vedremo alla conduzione de La Pupa e il secchione, non manca di ammaliare i suoi fan. Con le sue curve famose in tutto il web, viste le dimensioni fuori dal comune, la Cipriani sa il fatto suo e non smentisce il suo sex appeal. Documenta il viaggio negli Stati Uniti e lo fa come solo lei sa fare, mostrando le sue curve mozzafiato. Da circa una settimana l’ex gieffina si sta divertendo nella grande mela collegandosi anche con Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel frattempo la giovane vamp continua a stuzzicare i follower con delle immagini che mettono in evidenza il suo fisico atomico. Una delle ultime foto publicate dall’ex pupa de ”La pupa e il secchione’ è al cardiopalma. Francesca Cipriani posa di schiena, davanti a una finestra che lascia intravedere il panorama della Grande Mela, con il lato b in primo piano e un perizoma che lascia ben poco all’immaginazione. (Continua a leggere dopo la foto)















“Lost in paradise. Siete mai stati a New York?”, è la frase usata dall’ex gieffina per accompagnare lo scatto. La fotografia, ovviamente, ha ricevuto infiniti likes e l’approvazione di tutti i suoi fan. “Sempre al top”, “Che meraviglia. Sei un splendore che fa brillare anche New York”, “Straripante”, “È uscito il sole”, scrivono i fan della Cipriani sotto la foto. Insomma, come sempre Francesca è riuscita a catalizzare l’attenzione su di sé. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto Liberoquotidiano ha lanciato una bomba sulla vita privata dell’ex gieffina. “Una fonte segreta ci rivela che il ragazzo in questione starebbe da tempo corteggiando la Cipry. Uno spasimante, molto carino, che potrebbe aver mandato in tilt Francesca. Chissà. Lei non smentisce e non conferma. Bocche cucite anche tra le persone più vicine alla showgirl abruzzese, trapiantata a Milano”, si legge.

