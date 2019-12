Qual è il segreto di Chiara Ferragni? La bionda fashion blogger sta sconvolgendo il suo enorme seguito con delle foto davvero esclusive. Negli ultimi selfie che la raffigurano su Instagram, l’imprenditrice digitale, da poco sbarcata anche su TikTok, mostra delle forme molto diverse da quelle che siamo soliti vedere… La ‘nuova’ Ferragni è ancora più bella del solito! Nelle ultime settimane la sua immagine sembra davvero essere quella di una futura mamma! Tutto ha inizio da un video post che ha la moglie di Fedez ha pubblicato sul social fotografico: si tratta di una nuova scoperta che riguarda i reggiseni push-up. “@chiaraferragni ti prego dimmi che push up usi…. ne ho troppo bisogno”, “@chiaraferragni Ciao vorrei fondare un movimento si chiama “i tettapiattisti” tu ci faresti da leader tipo una specie di Tutan kamon da seguire, tipo un Buddha.. abbiamo già diversi adepti che cercano un leader pensaci bene”, “Se incinta di nuovo? Hai il viso di una donna in attesa…e anche le tette!”, sono solo alcuni dei commenti apparsi dopo la pubblicazione delle foto – incriminate! In particolare, l’ultimo sembra aver colpito nel segno! L’espressione di Chiara Ferragni sembra diversa come anche la sua fisicità, più morbida e ovviamente… il seno! Si tratta ancora una volta di una trovata pubblicitaria oppure possiamo affermare con certezza che il piccolo Leone avrà a breve un fratellino o una sorellina da accudire? (Continua a leggere dopo la foto)















La nascita di Leone Lucia Ferragni è stata preceduta da numerosi rumor sul cambiamento fisico della Ferragni. Nei primi mesi i due hanno sempre cercato di tenere all’oscuro la stampa sull’arrivo del piccolo. Poi però non è stato più possibile visto le dimensioni del pancione! Sarà un Natale 2019 all’insegna delle liete novelle quello in casa Ferragnez?! Sui social il toto-gravidanza è già partito da qualche giorno: “Ma no che push up, è che sei incinta chiarona”, “Secondo me bebè in arrivooooo”, “E noi che pensavamo che fosse incinta”, le deduzioni social non tardano ad arrivare. Sono davvero tantissimi i segnali di una presunta gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)















Si era parlato solo la scorsa settimana di un ritorno della nota influencer a uno stile molto simile a quello indossato quando si faceva chiamare Diavoletta87, in realtà sembra che Chiara voglia comunicarci qualcosa di più di un semplice cambio di outfit! Ci sarà davvero una sorpresa gradita per le feste natalizie? Al momento Fedez non ha intenzione di rivelarci nulla se non l’ultimo intimo indossato per il noto marchio di intimo italiano. Gatta ci cova? (Continua a leggere dopo la fotografia)









Visualizza questo post su Instagram Discovers push up bras at 32 🤣 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Nov 2019 alle ore 7:12 PST



I fan della coppia sono in attesa del viaggio programmato dalla famiglia per Natale. Come ormai è tradizione i Ferragnez pianificano un’enorme vacanza che comprende tutti i parenti della coppia, genitori e sorelle inclusi. Intanto non ci resta che chiederci se veramente qui gatta ci cova… non ci resta però che aspettare la news proprio dalla Ferragni!

