Senza trucco né filtri. Chiara Nasti come mai si era mostrata prima: “Non mi vergogno più”

Chiara Nasti è una famosa influencer, che giorno dopo giorno sta acquisendo sempre maggiore notorietà. Non a caso ha già raggiunto una soglia importante di follower: circa 1 milione e 700 mila. Quotidianamente informa i suoi fan di ciò che fa durante la sua vita. Con la sorella Angela, quest'ultima conosciuta dal pubblico per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi 'Uomini e Donne', ha creato inoltre una linea di abbigliamento e costumi che sta riscuotendo buoni risultati. Qualche ora fa ha deciso di mostrarsi in una versione inedita, che è piaciuta non poco ai suoi sempre presenti ammiratori.















Visto che doveva sponsorizzare un prodotto utile a combattere il problema delle occhiaie, ha deciso di mostrarsi pubblicamente senza trucco. Dunque, completamente al naturale. La ragazza si era svegliata da poco e ha dichiarato di non essere preoccupata minimamente di ciò che avrebbero potuto scrivere le persone. Infatti, si è espressa in questo modo.























"Non mi vergogno più, non me ne frega niente", ha detto Chiara, la quale come abbiamo detto poco fa ha rinunciato a qualsiasi filtro per presentarsi acqua e sapone. Ed ha effettivamente ragione a non vergognarsi, tenuto conto che la sua bellezza è ugualmente straordinaria.

L’estate scorsa l’influencer finì nella bufera per la seguente frase: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo :)”. Dopo aver subito molte critiche, rispose in maniera ironica chiedendo scusa all’acqua e poi dicendo di non essere tenuta a spiegarsi perché “non tengo corsi di formazione”. Chiara Nasti è nata a Napoli nel 1997. La sua passione per la moda fa sì che la giovane napoletana entri subito nell’universo del web come fashion blogger e influencer. Il successo ottenuto ha fatto in modo che Chiara Nasti diventasse subito una delle “Top social” più famose in Italia e una delle più seguite. In passato è stata al centro dell’attenzione anche per aver avuto una relazione sentimentale con il rapper Emis Killa, comunque mai ufficializzata. Adora alla follia sia la la sua città di origine che la famiglia, a partire dalla sorella Angela.

