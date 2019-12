Francesco Chiofalo, le labbra gonfie, l’ospedale: è bufera. Saltano fuori le foto della verità: ci pensa lei

Negli ultimi giorni Francesco Chiofalo è stato uno dei protagonisti del gossip. Dopo 3 mesi di corteggiamento, è innanzitutto riuscito a riconquistare il suo grande amore Antonella Fiordelisi. I due si erano lasciati perché lei aveva scoperto un tradimento. Poi, notizia di qualche giorno fa, è stato costretto a recarsi urgentemente al pronto soccorso perché le labbra ed il suo viso si erano completamente gonfiati. Sul web c’è chi si è mostrato molto preoccupato per le sue condizioni fisiche e chi invece l’ha attaccato duramente perché accusato di mettersi troppo al centro dell’attenzione e pubblicizza ogni avvenimento della sua vita. Alcune persone lo hanno anche deriso, affermando che il problema sia stato causato da un suo intervento chirurgico per rifarsi le labbra. (Continua dopo la foto)















L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ ha denunciato di aver subito un vero e proprio cyberbullismo, ma adesso spuntano nuove informazioni sull’accaduto, che se confermate ufficialmente, sarebbero clamorose. Secondo quanto riferisce ‘Bitchyf’, le ultime storie dove appare turbato e mostra solo gli occhi per la vergogna non rispecchiano la verità dei fatti. (Continua dopo la foto)























‘Lenticchio’ si è recato ugualmente ad un evento ed alcuni ragazzi e ragazze presenti hanno rivelato che le sue labbra erano perfette e lui sembrava tutt’altro che sofferente. E c’è un’altra persona che dà ragione a questi testimoni e che si scaglia praticamente contro l’influencer: Deianira Marzano. (Continua dopo la foto)

“A me dispiace, perché Francesco è un ragazzo che mi è sempre stato simpatico. Non capisco perché arrivare a fare cose così drammatiche. Mi hanno mandato tante foto della serata a cui lui è stato ieri e quelle labbra a canotto non si vedono. Le labbra era già sgonfiate. Quindi perché fare le storie bendato come se stesse andando a fare una rapina in banca o sembrava uno del far west. La situazione era risolta”, ha aggiunto Deianira. Dopo essere uscito dall’ospedale, Chiofalo aveva detto: “Sembra non sia nulla di grave, ma le labbra e il viso non si sono ancora sgonfiati, non è un’allergia…non hanno ancora capito perché mi sono gonfiato così. Dovrò tornare lunedì in ospedale per altri accertamenti. Se si continuano a gonfiare devo andare nel pronto soccorso più vicino, perché se mi si gonfia la lingua potrei soffocare”.

