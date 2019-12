Clarissa Marchese di UeD, che meraviglia! Glielo chiedevano tutti e ora l’ex tronista pubblica la foto

La famiglia di Uomini e Donne si allarga: Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sposati lo scorso maggio, sono in attesa del loro primo figlio e ormai la notizia fa il giro del web, anche grazie agli aggiornamenti che Clarissa pubblica sul suo profilo social. Quando hanno dato la gioiosa notizia non hanno perso tempo a dirlo a gran voce: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero 😍 Federico Gregucci ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!”, scriveva Clarissa sotto la foto in cui lei sorridente lasciava che Federico baciasse teneramente il pancione. Il lieto evento della gravidanza di Clarissa ha fatto davvero il giro del web. Al sesto mese scriveva: “A grande richiesta, ecco il pancione”, a cui un altro post di Federico rispondeva: “Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella!❤️. Presto saremo in tre”. Uomini e Donne ha portato fortuna e i due da allora non esitano a nasconderlo, mostrandosi in un periodo di assoluta serenità. La gravidanza di Clarissa è davvero ‘social’ e tutti hanno modo di seguirla. Continua dopo la foto e il post.















Per questo Clarissa ha deciso di allegare alle sue foto anche dei consigli di bellezza per le neo-mamme, affinché il periodo della gravidanza possa essere vissuto nel miglior modo possibile. La gravidanza rappresenta sicuramente un periodo molto delicato e Clarissa prova a metterci del suo: “Io non ho avuto problemi con le smagliature, ma vi consiglio di usare un olio per pancia, seno e fianchi”. Oltre ai consigli, Clarissa pensa anche a una photogallery, appositamente creata per mostrare quanto il periodo della gravidanza possa rivelarsi davvero piacevole, se vissuto bene. Continua dopo la foto e il post.















E certamente non possono mancare anche gli scatti in intimo, attraverso cui poter dimostrare che anche in gravidanza è possibile prendersi cura di se stesse e della propria bellezza. “Un periodo del genere non l’ho mai vissuto in tutta la mia vita”, con queste parole Clarissa rafforza la sensualità delle immagini, senza mettere da parte la tenerezza e l’intimità che solo una mamma con il pancione può comprendere. Continua dopo la foto e il post.









Il nome del bimbo rimane ancora un mistero, ma i follower attenderanno con pazienza anche quel momento. Nel frattempo è bene sfogliare la gallery di Clarissa con un bel diario accanto; carta e penna e un pizzico di ironia per affrontare al meglio tutti i cambiamenti inevitabili a cui va incontro una donna. Nulla è escluso, persino il rapporto con il proprio partner, che in alcun modo va trascurato, senza sacrificare passionalità mista a dolcezza.

