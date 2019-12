Raffaella Fico e Mario Balotelli: è successo. E la foto dice più di ogni altra cosa

In tempi passati i due hanno vissuto dei momenti davvero burrascosi, con l’apice negativo raggiunto con la richiesta di effettuare il test del Dna per accertare la paternità della figlia Pia. Stiamo parlando della showgirl Raffaella Fico e del calciatore Mario Balotelli, che adesso però sono tornati ad avere dei rapporti buoni. Anzi, a quanto pare più che ottimi. E lo dimostra l’ultimo scatto postato da lei. Già recentemente la bellissima Raffaella aveva confessato di avere nuovamente un legame con l’attaccante del Brescia: “Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo. L’ho perdonato perché è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io, anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”. (Continua dopo la foto)















E la donna non aveva nemmeno chiuso le porte ad una possibilità di un nuovo fidanzamento con lui: “Nella vita può succedere di tutto, però non è una cosa che sto valutando io e che sta valutando lui. Per il momento no, diamo solo amore a nostra figlia”. Ora la situazione sembra sia cambiata positivamente. (Continua dopo la foto)























La 31enne modella e conduttrice partenopea ha infatti pubblicato una storia sul popolare social network Instagram, dove è in compagnia di SuperMario. Nessuno dei due ha aggiunto dettagli su questa immagine, ma ovviamente il gossip si è infiammato ed i fan si sono scatenati perché sperano in una definitiva loro riappacificazione sentimentale. Nell’immagine si abbracciano, quindi non è assolutamente da escludere che sia accaduto qualcosa che vada oltre la semplice amicizia. (Continua dopo la foto)

Per Balotelli gli ultimi periodi non sono stati molto belli. Prima è stato bersagliato da insulti di stampo razzista, perpetrati da alcuni tifosi del Verona. Poi, ha avuto dei problemi con il tecnico Fabio Grosso del Brescia e qualche giorno fa il presidente del team lombardo, Massimo Cellino, si è lasciato andare ad un’infelice battuta nei suoi confronti, molto vicina al razzismo. Ora però sembra proprio che almeno da un punto di vista umano sia tornato il sole con l’ex partner Raffaella. Non resta che aspettare i prossimi giorni per avere maggiori informazioni e per comprendere se questo rapporto sia evoluto ufficialmente in un ritrovato amore.

