Giulia Cavaglia, finalmente la verità. E Francesco Sole lo ammette: “Sono senza parole”

Nonostante i dubbi iniziali, la storia d’amore tra Francesco Sole e Giulia Cavaglia sembra procedere senza troppi problemi. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne dichiara apertamente il suo amore a Francesco e lo fa scegliendo Instagram. La felicità di entrambi è tale da portare a condividere con tutti i follower i risvolti della loro appassionante relazione. Infatti la Cavaglia condivide una foto che la ritrae insieme al presentatore, correlata da un testo molto romantico. Giulia sembra aver trovato la sua dimensione idilliaca e Sole non che apprezzare il suo gesto. La dichiarazione d’amore fa il giro del web dopo l’intervista rilasciata durante il programma Non succederà più su Radio Radio: “Quando sei entrato nella mia vita mi sono resa conto che tutto ciò che avevo già programmato non avrebbe più avuto senso senza di te, perché tu sei quella persona che riesce sempre a farmi stare meglio”, scrive Giulia per Francesco. Continua dopo la foto.















Giulia è in mani sicure e senza alcun velo afferma: “E forse non te lo dico abbastanza ma penso di amarti, di quel sentimento che ti prende la gola e arriva fino alla pancia, ti amo Gabri. Davvero”; si, perché il vero nome di Francesco è Gabriele Dotti. Saranno pronti alla convivenza? O sembra ancora prematuro per una coppia che ha già affrontato tanti ostacoli prima di affermare pubblicamente il loro sentimento? Continua dopo la foto e il post.















La risposta di ‘Gabri’ non tarda ad arrivare: “Anche io Giulia. Sei riuscita a lasciarmi senza parole”. Sembra proprio che tra loro ci sia un sentimento davvero molto forte. È stato proprio Francesco, nella sua intervista su Radio Radio, a dichiarare di essere già pronto alla convivenza, anche perché non vorrebbe correre il rischio che Giulia risalga su un altro trono, questa volta rimanendoci. Ricordiamoci, infatti, che la precedente relazione di Giulia è durata solo poche settimane. Continua dopo la foto.









È stata Giulia stessa ad affermare, al termine della relazione, che nonostante l’impegno messo e il sentimento forte, Manuel si sarebbe rivelato tutt’altro che la persona che credeva di essere. Questa volta, avrà capito davvero con chi ha a che fare? La coppia sembra davvero convinta nel proseguire al meglio una vita insieme e i follower non avranno problemi a seguire ogni fase. Ma superata quella dell’innamoramento, i due piccioncini sapranno superare anche le crisi?

