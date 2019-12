Carlo e Camilla, stavolta la voce è pazzesca. L’indiscrezione sulla coppia reale che nessuno si aspettava

Le voci del gossip continuano a perseguitare Carlo e Camilla. Il principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia, protagonisti della love story più chiacchierata della famiglia reale britannica, amanti per decadi e sposati dal 2005 sarebbero in crisi. Già un anno fa, giornali americani e australiani avevano iniziato a speculare addirittura su un possibile divorzio finalizzato lo scorso anno, in occasione dei 70 anni di Carlo, con l’aiuto della temuta Fiona Shackleton, avvocatessa delle star. Sarebbe stata proprio Camilla ad aver chiesto un divorzio super veloce accompagnato da una richiesta di oltre 300 milioni di sterline in cambio del suo silenzio sui segreti della monarchia. (Continua a leggere dopo la foto)















Conferme e/o smentite da Buckingham Palace non sono arrivate, ma ha fatto rumore la decisione presa dalla Duchessa in Nuova Zelanda, che è tornata a Londra lasciando Carlo da solo, nelle isole Salomone. Da allora Camilla non è più apparsa in pubblico. Per questa misteriosa assenza ci sarebbe una spiegazione: la duchessa ha paura di volare e il volo per raggiungere le isole Salomone dura una ventina di ore. Un’ipotesi plausibile, dunque. (Continua a leggere dopo la foto)















La misteriosa assenza sarebbe riconducibile alla paura di volare della duchessa, anche se, secondo i media, Camilla non è nella sua residenza londinese di Clarence House e non è stata vista neppure ad Highgrove House, la tenuta di campagna nella contea del Gloucestershire. Camilla ha avuto due figli dal suo precedente matrimonio con Andrew Parker Bowles, per poi tornare a frequentare Carlo nel 1999 e sposarlo il 9 aprile 2005 a Windsor. (Continua a leggere dopo la foto)









Da allora condivide i titoli del marito come duchessa di Cornovaglia, duchessa di Rothesay, contessa di Chester, baronessa di Renfrew. Ma se Carlo dovesse mai diventare re, in caso di divorzio ufficiale Camilla non sarà regina.

