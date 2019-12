“Ha il cuore distrutto”. Temptation, furia Sabrina Martinengo su Massimo Colantoni: veleni a non finire

Nonostante siano passati mesi dalla fine di Temptation Island 2019, ancora se ne discute abbastanza. La news è di poche ore fa e riguarda Massimo Colantoni, ex fidanzato di Ilaria Teolis. Colpevole, ma di cosa? L’attacco è duro e si fa sentire. Oggi a parlare è Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde, anche loro protagonisti di Temptation Island. Tutti si aspettavano più tenacia da parte di Massimo. Avrebbe riconquistato Ilaria, ecco cosa ci si attendeva, ma le tentazioni, evidentemente, hanno avuto la meglio. La risposta è data da Sabrina su Instagram. Le è stato chiesto quando è stata l’ultima volta che ha sentito Katia, Ilaria e Nunzia. Lei ha spiegato di sentire ogni giorno Katia, le altre due un po’ meno. Ha continuato a rispondere alle domande, senza proferire parola su Ilaria, finché le domande non sono state più dirette e hanno portato Sabrina a dire le cose come stanno. Continua dopo la foto.















“Ilaria l’ho sentita qualche giorno fa. A lei, a differenza di Katia e Nunzia che vorrei rivederle con Vittorio e Arcangelo, auguro di dimenticare quell’uomo (se così si può chiamare) che al falò diceva di amarla, di voler un figlio con lei, ecc. E poi dopo qualche giorno conviveva già con un’altra”. Ma a cosa si riferisce Sabrina? Riguardo la relazione con Massimo, era proprio lui non voler chiudere la storia con Ilaria Teolis, che invece ha preferito uscire da sola dal programma. Continua dopo la foto.















Tutti si aspettavano che lui avrebbe tentato di tutto per riconquistarla, invece così non è stato: dopo poche settimane si è fidanzato con Sonia Onelli, ex tentatrice. A quanto pare, ha rimpiazzato subito Ilaria, attirando l’ira funesta di tutti, soprattutto quella di Sabrina che, per terminare il suo pensiero si è tirata fuori dalla questione lasciando in commento un’emoji estremamente loquace. Continua dopo la foto.

“Se ami lotti per la tua compagna, non importa chi ha torto o ragione, lo fai e basta! Non con le belle parole ma con i fatti! Sì, Ilaria ad oggi ha il cuore distrutto ma uno così è meglio perderlo! Non capisco come tante persone possano lodarlo così tanto… Bellezza non ne ha, arte neppure e intelligenza… lasciamo perdere”, così ha continuato Sabrina. Il suo ‘Lasciamo perdere’ la dice lunga e a quanto pare non è l’unica ad aver perso le parole. Continua dopo la foto.









Massimo non ha ancora risposto a Sabrina e alle sue provocazioni, ma in merito al suo nuovo amore ha già pensato di dare il ben servito a un fan: “Io penso non esista il tempo giusto per fare delle scelte o prendere decisioni nella vita! Esistono delle emozioni ed è giusto viverle a pieno! Ovviamente è un mio pensiero, non è detto che sia giusto per tutti…”. Calmo e posato, Massimo ha difeso la sua posizione, ma con Sabrina riuscirà a mantenere la stessa calma?

