“Vuoi sposarmi?”. UeD, Ida e Riccardo, scoppia la bomba. Lei reagisce così

Un vero e proprio colpo di scena a Uomini e Donne. D’altronde ormai sono di casa e il pubblico ha sempre modo di vederne di belle. Accade sotto gli occhi increduli di tutti, proprio quando sembrava essere finito tutto.Riccardo Guarnieri sembra essersi chiarito le idee e questa volta non intende lasciare nulla di intentato. Ida Platano sarà davvero la donna della sua vita? Per il momento i due sembravano essere in profonda crisi, ma qualcosa ribalta del tutto la situazione. Spesso Riccardo ha ammesso che Ida sia l’unica donna che abbia mai amato: la donna della sua vita a quanto pare. adesso lo ha dimostrato. Ma manca una scossa, qualcosa che riesca a dimostrarlo nella concretezza. D’ altronde i due si conoscono bene, nonostante gli ultimi accadimenti del Trono Over sembrino aver fatto vacillare il loro affetto reciproco. Litigi e continui chiarimenti, andate e ritorni: prima o poi tutto questo corrode ogni relazione, persino la più stabile. Eppure lo studio di UeD rimane incredulo: va in onda la sorpresa. Continua dopo la foto.















Durante la registrazione Raffaella Mennoia ha postato una storia decisamente strana. Nella storia, infatti, si vedono petali rossi scendere dal soffitto, anche se le anticipazioni di Uomini e Donne chiariscono che non ci sono stati petali in studio: la storia della Mennoia non sembra essere aggiornata. Le news arrivano dal Vicolo e riguardano proprio loro, Riccardo e Ida. Nell’ ultima puntata Riccardo ha lasciato lo studio e sembrava non volerne più sapere né di Ida né della loro relazione. Poi accade qualcosa di diverso. Continua dopo la foto.















Ida e Riccardo spiegano che in settimana si sono sentiti e hanno chiarito. Ida entra in studio e dimostra di volere chiudere con Riccardo perché i suoi sentimenti si erano raffreddati. Dopo queste dichiarazioni, Maria e Riccardo si guardano increduli, entrambi consapevoli che le intenzioni di Riccardo erano decisamente diverse. Riccardo piange, ma Maria insiste: “fà ciò che avevi intenzione di fare”. Sotto la meraviglia di tutti, Riccardo esce un anello per proseguire in una vera propria dichiarazione di matrimonio. Ida risponde subito e catta il ballo sulle note di E poi ti penti di Alberto Urso. Continua dopo la foto.









Finito il ballo, i due scappano dietro le quinte, seguiti dalle telecamere. Maria pensa bene di lasciarli alla loro privacy e così accade. Purtroppo nulla si sa ancora. sarà un si? Si sposeranno davvero? Forse dovranno prima chiarire quel che ancora non hanno saputo affrontare. Silenzi e litigi continui non promettono bene e se saranno rose dovranno davvero fiorire bene, almeno questa volta. Intanto tutti rimangono dalla part di Riccardo e sperano che Ida possa finalmente credere nelle sue intenzioni. Il gioco è finito, si fa davvero sul serio.

