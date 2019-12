“Non è possibile!”. UeD, Gemma Galgani adesso trema: succede in studio, hanno visto tutti

Il Trovo Over concede sempre grandi sorprese e lunghi sospiri. Straseguiti da tutti, Gemma Juan Luis proseguono la loro conoscenza, ma come sta andando tra di loro? Per loro, Uomini e Donne di Maria De Filippi sta dando modo di ricostruire una relazione duratura, ma il programma non raggiunge gli aspetti più privati e spetterà proprio a Gemma e Juan Luis non cadere in errore.

Maria De Filippi ha subito mostrato un’esterna fatta nella casona, in cui Gemma Galgani e Juan Luis hanno trascorso una serata insieme. Hanno visto un film sulla storia di un colpo di fulmine, si sono rivisti in questa storia e si sono commossi, insieme. Erano molto vicini e complici come non mai. Un’esterna davvero stuzzicante sotto diversi punti di vista. Continua dopo la foto.