Elodie bollente come non mai in intimo. Scattano gli applausi (e qualcuno chiama il 118)

La cantante Elodie ha un enorme talento da un punto di vista musicale. Fondamentale la sua esperienza ad ‘Amici’, dove gli italiani hanno avuto l’occasione di ammirarla per la prima volta. L’artista però ha anche un’altra caratteristica molto importante: la sua stupefacente bellezza. E non di rado la mostra apertamente anche sui social. Il suo fisico è praticamente impeccabile, le curve sono mozzafiato e fantastici sono anche i suoi occhi e lo sguardo. E proprio poche ore fa si è resa protagonista di una pubblicazione davvero hot. Immagini che hanno fatto impazzire di gioia i suoi fan, che non hanno potuto far altro che omaggiarla con decine di commenti. E c’è pure chi ha invocato l’arrivo del 118 perché non si stava sentendo bene alla vista celestiale di Elodie. (Continua dopo la foto)















Di profilo, con addosso una straordinaria lingerie in pizzo di colore nero: si presenta così la stratosferica Elodie, la quale indossa anche una vestaglia nera che scopre la sua coscia, fa notare il suo ventre perfetto ed il fantastico décolleté strizzato da un reggiseno a balconcino. Inevitabili dunque le reazioni degli utenti. (Continua dopo la foto)























Quasi 95 mila i like ottenuti dalla 29enne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio i post degli ammiratori: “Bellissima”, “Beato Marracash”, “Sei bella da rimanere colpiti a volte! Sei bella di tuo, affascinante, hai qualcosa di unico e particolare oltre ad essere brava e tanto come cantante. Hai qualcosa di particolare ed unico anche nella tua voce, quindi tutto torna”, “Mi fai impazzire! Bellissima, stupenda, corpo superbo, sublime, paradisiaco, sexy”. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse settimane, Elodie era tornata a parlare della collega ed amica Emma Marrone, con la quale in passato aveva avuto degli attriti: “Ci siamo riavvicinate. L’ho incontrata e l’ho vista molto bene. Ci eravamo allontanate, perché io mi ero mossa in modo istintivo. Alcune cose avrei potuto farle diversamente. Ma tra noi c’è del bene, serviva solo del tempo per capirci”. Precedentemente si era invece soffermata sull’amore ed in particolare sul suo fidanzato Marracash: “Tutto è successo per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino”.

