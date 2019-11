Il Natale rappresenta la ricorrenza in cui spesso ci si ferma a riflettere. Il bilancio è su tutto, sugli affetti, sulla propria vita, su ciò che si è lasciato intentato e su tutto quello che poteva rivelarsi differente per un’esistenza migliore. Anche i volti più noti non sono esenti da momenti simili e a riflettere, questa volta, è una mamma innamorata: Guendalina Tavassi, che ha deciso di non replicare, nonostante il duro colpo. Le parole più dure provengono per bocca della figlia, Gaia, nata 17 anni fa dalla relazione con Remo Nicolini. Guendalina chiede solo una cosa: rispetto, per una situazione così delicata. “Un brutto esempio”, “Assente”, questi alcuni degli attacchi ricevuti dalla primogenita, a cui l’ex gieffina decide di non replicare, pur rimanendone profondamente scossa e imbarazzata. Guendalina prova a reagire, dedicando tutte le attenzioni a un evento importante, a cui questa volta non può venire meno. Continua dopo la foto















Un giorno speciale, quello che vede in primo piano il compleanno del suo terzo figlio Salvatore, avuto da Umberto D’Aponte dopo Chloe, a cui dedica proprio su Instagram un messaggio pieno d’amore: “Il bene per i figli è uguale per tutti ma c’è sempre il figlio che magari senti più simile a te o con cui hai più affinità.Il mio punto debole purtroppo è Sasy. Sarà perché magari le figlie femmine sono un po’ più per il papà e dopo 2 toccava anche un po’ a me”. Continua dopo la foto















Salvatore compie 4 anni e Guendalina definisce il loro un vero e proprio colpo di fulmine: “Hai presente quando hai il colpo di fulmine per qualcuno o quando ti innamori per la prima volta e senti tutto quello sfarfallio nello stomaco, ti senti bene, sei felice e l’unica cosa che vorresti è restare abbracciato alla persona che ami per sempre? Ecco io queste sensazioni le ho con Sasy ogni volta che mi chiama mamma. E’ il mio piccolo ometto, il bambino più sensibile e gentile che abbia mai conosciuto, il mio piccolo gentleman old school, che quando usciamo mi apre la porta e fa passare per prima, dicendomi ‘prego mamma, prima tu’, che mi regala fiori ogni talvolta lo vado a riprendere da scuola, che mi dice ‘Ti amo’ nell’orecchio, senza farsi sentire da nessuno, perché comunque è un maschio dice, che mi difende sempre su ogni cosa quando parlo con gli altri, terminando con ‘ha ragione mamma’”. Continua dopo la foto e il post











Il racconto di Guendalina prosegue ed è intenso: “si preoccupa quando mi vede giù e comincia a fare il pagliaccio per farmi sorridere, che mi abbraccia la notte quando siamo soli e mi sussurra ‘Sta tranquilla mamma ci sono io , tu dormi’. Ecco questo per me è Sasy, l’amore con la A maiuscola, colui che mi ha fatto vedere il lato dolce del mondo. Tanti auguri amore mio”. Per Guendalina è davvero un momento di bilanci e l’amore verso Salvatore non risparmia gli errori commessi di cui è accusata dalla primogenita. Sicuramente quello con Gaia sarà un rapporto da recuperare, senza per questo lasciare in secondo piano quello con gli altri figli. Il tempo farà la sua buona parte e ricucirà le ferite. Una mamma innamorata lo sarà per sempre, nessuno escluso.

Fiocco rosa! Che gioia per la campionessa: è diventata mamma