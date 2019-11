Solo i collant, nient’altro addosso: Nilufar di UeD senza veli è irresistibile. Un vero spettacolo per i fan

L’abbiamo conosciuta per la prima volta grazie alla sua partecipazione al dating show di Canale 5, ‘Uomini e Donne’. Ma adesso è una grande star sul social network Instagram, dove è ormai considerata un’influencer. Stiamo parlando della splendida Nilufar Addati, che è seguita da più un milione di follower. La donna posta quasi sempre storie o foto che raccontano la sua vita quotidiana, ma lo scatto di qualche ora fa è stato assolutamente divino. Lei è voluta andare assolutamente oltre e l’immagine in bianco e nero ha scaldato le fantasie dei suoi ammiratori. Il look scelto da Nilufar è stato veramente ‘bollente’. (Continua dopo la foto)















La Addati si è fatta immortalare in ginocchio su un pavimento e di profilo. Addosso ha esclusivamente un paio di collant decisamente trasparenti ed il reggiseno è assente. A coprire lo spettacolare seno ci sono solo le sue braccia e mani. E grazie alla trasparenza dei collant è possibile intravedere ed ammirare il suo stratosferico lato B. (Continua dopo la foto)























A corredo della foto ha scritto la seguente didascalia: “Denudarsi delle proprie paure, ti auguro questo grado di intimità”. Più di 144 mila i like ricevuti ed innumerevoli sono stati i commenti postati dai suoi fan, che si sono letteralmente scatenati dinanzi a tanta bellezza e sensualità. L’immagine dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ è incantevole. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Denudarsi delle proprie paure, ti auguro questo grado di intimità. Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati) in data: 29 Nov 2019 alle ore 10:55 PST

“Una delle foto più belle che tu abbia mai pubblicato, con una didascalia più forte di un pugno allo stomaco. Chapeau”, “Non so più che dire veramente, sei assurda”, “E anche stavolta che le vuoi dire!!! Che spettacolo”, “Di una naturalezza disarmante, mai volgare!”, “E dallo spazio è tutto, linea alla regia”, hanno commentato gli utenti. Nelle scorse ore è tornato a far notizia il suo rapporto con l’ex fidanzato Giordano Mazzocchi. I due vengono infatti beccati sempre più spesso insieme e le ultime voci li danno prossimi alla reunion. Era stata una fan dell’ex coppia a scattare alcune foto all’esterno di un albergo di lusso di Roma: “Li ho visti insieme fuori da un lussuoso hotel, lui stava scattando e lei lo osservava. La Addati non sembrava lì per lavoro, infatti era in ciabatte. Lei sembrava o un’accompagnatrice o una persona scesa in quel momento da una camera. Mi sono sembrati molto vicini”. Qualche giorno prima erano invece andati a cena assieme ad altri amici ed avevano partecipato ad una serata di karaoke.

