Fiocco rosa! Che gioia per la campionessa: è diventata mamma

Campionessa del mondo di motocross per ben sei volte, Kiara Fontanesi torna a casa con un altra vittoria. Skyler è nata ed è bellissima. La primogenita di Kiara potrà dire di avere una mamma fortissima. La piccola, nata martedì, è figlia della Fontanesi e di Devin Parenti, anche lui sportivo di professione e tre volte campione del mondo ma sul ring come lottatore di Kick Boxing. Alcuni scatti fotografici riprendono Kiara ancora a letto in ospedale. La piccola è nata martedì 26 novembre 2019 e firma così il fiocco rosa che la bellissima coppia può appendere fuori dalla porta di casa: "Ciao a tutti mi chiamo Skyler, sto molto bene e anche la mia mamma, il papà un po' meno", la mano che scrive è quella di Devin, evidentemente ancora molto emozionato e in apprensione. D'altronde la gravidanza è stata fortemente voluta dalla coppia.















Gli impegni lavorativi sono sempre stati tanti per entrambi, ma la loro è stata una decisione ben ponderata oltre che desiderata con forza: "Quest'anno non vincerò il campionato del mondo ma sto realizzando il mio più grande sogno: diventare mamma" aveva annunciato infatti circa nove mesi fa Kiara Fontanesi. "È stato difficile prendere una decisione cercando di capire quando sarebbe stato il momento giusto considerando la mia carriera, ma ho pensato che quest'anno sarebbe stato il migliore per me (considerando il mio problema fisico che mi ha costretto al riposo) e non sono mai stata così felice nella mia vita!".























Kiara Fontanesi però ha già anticipato che: "La mia priorità è dare il meglio alla bimba durante questi mesi, ma appena nascerà mi metterò subito al lavoro perché non vedo l'ora di correre ancora. Passo dopo passo tornerò in forma e pronta a schierarmi dietro il cancelletto la prossima stagione e come sempre a lottare per il titolo… questa volta non solo per me stessa ma per la mia famiglia". Forse un po' precoce dirlo, ma tutti sanno che la campionessa ha sempre avuto un carattere molto forte: una determinazione che l'ha portata a qualificarsi campionessa per ben sei volte.

Tutti sanno quanto sia costato per Kiara non presentarsi al GP del mondiale WMX, a causa dei problemi di salute che ha sottovalutato per troppo tempo e che andavano urgentemente risolti. Dalle sue stesse dichiarazioni trapelava tutto il rammarico per non essere presente in gara, aspetto che fa brillare ancora oggi gli occhi di Kiara quando parla del proprio mestiere. L’anno di pausa, forse anche poco più lungo, darà modo a Kiara di riprendersi per bene e non solo, poter godere appieno della crescita della sua campionessa. Skyler è nata in una famiglia di campioni e come tale non poteva che essere chiamata esattamente così.

