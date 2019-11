Gabriella e Jacques scatenati (e cresciuti). I figli di Alberto di Monaco conquistano tutti

George, Charlotte, Luis e Archie sono I Royal baby più famosi. La casata Windsor, infatti, è una delle più antiche e seguite a livello mediatico. Ma anche i principini di Monaco hanno il loro perché. Pochi giorni fa, alla festa nazionale del Principato, gli occhi erano puntata su Francesco Casiraghi, il secondo figlio di Pierre e Beatrice Borromeo. Il piccolo ha catalizzato su di sé tutta l’attenzione. Francesco, che dai genitori ha preso i tratti distintivi, capelli biondi e occhi azzurri, è nato il 21 maggio del 2018, a un anno dal primogenito della coppia. Stefano Ercole Carlo Casiraghi ha preso il nome del nonno Stefano, che morì tragicamente il 3 ottobre del 1990 durante una gara di offshore mentre si trovava al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat, pilotando il catamarano Pinot di Pinot in squadra con Patrice Innocenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma alla festa, accanto a papà Alberto e mamma Charlene, ricomparsa in pubblico dopo diversi mesi di assenza, c’erano anche loro, i principini Jacques e Gabriella. I piccoli hanno fatto un’apparizione durante la festa del Principato e sono stati immortalati sulla balconata mentre mandano baci e fanno le tipiche smorfie dei bambini. Per l’occasione i fratellini hanno indossato abiti tradizionali monegaschi. Jacques, per la prima volta, ha debuttato in uniforme, mentre la sorella Gabriella si è presentata con il tipico abito femminile. (Continua a leggere dopo la foto)















Intanto si vocifera una seconda gravidanza della principessa Charlene. A darne notizia è stato il settimanale Oggi, che ha intervistato la cugina della moglie di Alberto di Monaco, che lo ha accompagnato a Vienna per ritirare il premio per la pace, la flame of peace. In quell’occasione Charlene non c’era e Christa Mayrhofer-Dukor ha spiegato il motivo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Alberto cercava di eludere la domanda, faceva vaghi accenni, ma da donna mi fu subito chiaro cosa intendeva dirmi: Charlène era di nuovo incinta e anche questa volta c’erano problemi di salute. Era l’unica spiegazione per l’assenza della principessa al suo fianco, in un’occasione così importante”, ha detto al settimanale Oggi.

