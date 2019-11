Chiara Ferragni “istruisce” Fedez su quello che deve dire: il video mai visto prima

Non si può certamente dire che a Fedez manchino le giuste attenzioni. Chiara Ferragni è una moglie piena di cure e attenzioni e conosce molto bene il carattere istintivo del marito. Con i giusti modi, Chiara ha messo in rima qualche consiglio e ne ha cantate di belle, ma questa volta a modo suo. Gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo e bisogna sempre trovare la strada migliore per superarli. Attenta e premurosa, Chiara Ferragni trova sempre il tempo per dedicarsi alla famiglia e non perdere di vista le cose importanti, per questo motivo dà spesso consigli comportamentali a Fedez. Chi può dimenticare la festa di compleanno trascorsa al supermercato? In quell’occasione è stata proprio Chiara a dare dei consigli a Fedez, in particolare sulle scuse da fare pubblicamente su Instagram, dopo le polemiche nate in merito allo spreco di cibo lanciato dagli invitati. Continua dopo la foto e il post.















Visualizza questo post su Instagram Tutorial su come sollevare un velo da sposa 💁🏼‍♂️ Estratto da @chiaraferragniunposted Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 29 Nov 2019 alle ore 7:06 PST

Questa volta sembra essere ancora più complicato convincere il marito a fare la cosa più giusta. Ma come sempre tocca alla donna dover spiegare tutto. È il caso di un video backstage del matrimonio inserito nel film Chiara Ferragni Unposted che è stato un successo al botteghino. Nella clip – pubblicata su Instagram da Fedez – si vede Chiara Ferragni che insegna al rapper a sollevare il velo da sposa per poi imbeccarlo su cosa dire: “Mi devi dire che sono bellissima, oppure una cosa simile che faccia già commuovere tutti quanti. Lo devi dire a me, ma la gente capirà che hai detto una cosa dolce“. Continua dopo la foto.















Fedez avrà capito per bene cosa e come fare? Chiara è stata molto esplicita. Come fare un tuffo nel passato insomma, quando tutti hanno avuto modo di scoprire un Fedez mai visto prima, teso e felice di vedersi venire incontro la sua bellissima sposa. Chiara era bellissima, con l’abito creato appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior: l’abito bianco in tulle alla ‘Grace Kelly’, con 6 metri di strascico e il bustino di pizzo, molto accollato. Continua dopo la foto.









Quel giorno l’emozione fu davvero tanta. Chiara raccontò: “Ogni volta che ti sentivo ridere, provavo qualcosa di fortissimo”, a cui Fedez rispose : “Ti prometto che, anche se in ritardo, ci sarò per sempre“. Quindi in fondo è stato molto sincero: anche se in ritardo, Fedez non perderà mai l’occasione di seguire i consigli di Chiara. Magari non sarà immediato, ma comprenderà sempre i motivi che spingono Chiara a prendere spesso in mano le situazioni. Se dipendesse da Fedez, sarebbero ancora dentro un supermercato a lanciare cavolfiori in aria.

