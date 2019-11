Francesco Chiofalo ricoverato. ‘Lenticchio’ esce dall’ospedale e spiega cosa gli è successo

La serata e la nottata di ieri sono state tremende per Francesco Chiofalo, il quale è stato costretto a recarsi d’urgenza al pronto soccorso perché si erano improvvisamente gonfiati le labbra, il viso ed altre zone del corpo. Durante il tragitto in ospedale, ha deciso di condividere con i fan tutte le sue preoccupazioni e paure. Poco fa, sempre attraverso Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti. La fidanzata Antonella Fiordelisi si era mostrata molto ansiosa nelle ore in cui era accaduto l’episodio: “Purtroppo Francesco mi ha chiamato che era tutto gonfio, non riusciva a respirare bene, stava in macchina con l’amico e stava andando al Pronto Soccorso. Mamma, ragazzi, non sapete che ca** di paura! Non stava nemmeno con me, non so che cosa ha mangiato… non so che cosa è successo. Mamma mia, mi sta mancando l’aria, ve lo giuro!”. (Continua dopo la foto)















Attraverso alcune storie postate sul popolare social network, ha affermato di essere stato dimesso dal nosocomio: “Sembra non sia nulla di grave, ma le labbra e il viso non si sono ancora sgonfiati, non è un’allergia…non hanno ancora capito perché mi sono gonfiato così. Dovrò tornare lunedì in ospedale per altri accertamenti”, ha riferito l’ex partecipante di ‘Temptation Island”. (Continua dopo la foto)























“Se si continuano a gonfiare devo andare nel pronto soccorso più vicino, perché se mi si gonfia la lingua potrei soffocare”, ha aggiunto ‘Lenticchio’. In molti lo hanno accusato di essere ricorso alla chirurgia estetica per rifarsi le labbra e che quindi i problemi nascono da ciò. Inoltre, diversi utenti hanno contestato il suo modo di fare, ovvero quello di mostrare ogni aspetto della sua vita, anche la più privata, in rete. (Continua dopo la foto)

“Rimango coerente con voi, io utilizzo il mio social senza filtro raccontando la mia vita al 100%, non ho vergogna di far vedere quello che mi è successo. Non ho le labbra rifatte, quindi per favore evitate insinuazioni stupide”, ha affermato Francesco Chiofalo. Soltanto qualche giorno fa ha vissuto momenti d’oro, avendo riconquistato Antonella dopo un lunghissimo corteggiamento: “Dopo 3 mesi che sono venuto nella tua città, ho capito gli errori fatti. Giuro che non lo farò mai più. Mi hai dato questa seconda opportunità e non sbaglierò mai più. Ti amo amore, sei la cosa più importante della mia vita”, aveva scritto l’ex protagonista di ‘Temptation’.

