Flavio Briatore “in crisi”, in suo soccorso arriva Matteo Renzi. Il clamoroso retroscena

Il noto imprenditore Flavio Briatore è indebitato? Riflettori puntati su di lui ancora una volta dopo le ultime news che lo vedono protagonista in un Paese straniero. Dopo aver fatto parlare di sé ancora una volta per le sue conquiste recenti, tra cui Taylor Mega e Benedetta Bosi, Briatore avrebbe deciso di volare fino a Dubai per un affare davvero urgente. Di cosa si tratterebbe? Stando a quanto riportato da il quotidiano “Il Tempo”, gli affari del milionario non stanno andando benissimo ed è forse per questo motivo che ha deciso di recarsi personalmente nella capitale di uno dei sette emirati per risolvere alcune questioni finanziarie.

Secondo “Il Tempo” si tratterebbe delle due società Billionarie srl e la Billionaire Italian Couture srl con cui Briatore, socio al 50% con l’imprenditore bergamasco Antonio Percassi, avrebbe chiuso il 2018 rispettivamente con una perdita di 300mila euro per il Billionaire srl e di 631mila euro per la linea moda Billionaire Italian Couture srl. Cifre che hanno messo in allarme l’imprenditore tanto da farlo volare fino a Dubai. Secondo alcuni quotidiani, la questione è stata forse risolta con l’aiuto di un uomo di un certo peso mediatico qui in Italia. (Continua a leggere dopo la fotografia)