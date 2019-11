Ambra Angiolini, ma che hai fatto? Si mostra irriconoscibile e i fan non trattengono risate

Nessuno può dimenticare la frizzantissima e giovane Ambra Angiolini di Non è la Rai. Sempre ribelle e provocatrice numero uno, Ambra ha fatto dei suoi capelli riccissimi un simbolo di rivolta. Negli anni ha continuato a cambiare look proprio per sottolineare quanta potenza possa risiedere nell’immagine di una donna che sceglie di opporsi alle logiche di ‘sistema’ con ironia e con una giusta dose di irriverenza. Senza farlo a caso, nel suo nuovo film di ottobre dal titolo Le Brave Ragazze, Ambra decide di dare un taglio. Recita un mantra specifico mentre decide di lanciare un appello social estremamente loquace: “Grazie a tutti senza un motivo, che a mandarsi a quel paese ormai son capaci tutti”. Così, oltre a ricambiare i complimenti dei follower per il nuovo look dal capello corto e liscio, Ambra ammicca al gossip facile da copertina a cui tante aspirano ogni giorno. Poi la svolta ‘white’, che sconvolge tutti. Su Instagram il profilo si riempe di risate e applausi virtuali: così il video in diretta dal camerino fa il giro della rete e diffonde entusiasmo e ilarità. Al fianco di Ambra c’è Pablo, componente dello staff, e le altre truccatrici protagoniste del video pubblicato sul profilo @ambraofficial. Continua dopo la foto.















Sconvolge i suoi follower su Instagram. Ma non si sarà tinta i capelli di bianco? È uno scherzo o fa sul serio? L'attrice non stupirebbe nessuno se pensasse bene di stravolgere del tutto la sua immagine. Mentre il video va in onda, continua a salutare chi ha preso parte alla diretta "dal set del Signore degli Anelli". Torna così alla ribalta, ma non finisce qui, perché le gaffe sono al centro della scena e sempre pronte ad abbassare l'asticella della tensione sul set.















Oltre a sconvolgere e portare allegria con il video 'natalizio' in parrucca bianca, Ambra viene tirata in ballo per la celebre canzone del 1994 dal titolo "T'appartengo", celebre singolo che, a quanto pare, non tutti conoscono, o fanno finta di non ricordare. Situazione surreale quella che ha visto un utente pubblicare su un gruppo religioso di Facebook, il testo 'angiolino', scambiandolo per una vera e propria preghiera.









Sotto il testo molti altri utenti, entusiasti per aver scoperto il nuovo passaggio religioso, hanno commentato: "Amen, un pensiero verissimo"; "Preghiera semplice e dolcissima"; "Bellissima preghiera". In pochissimo tempo, la gaffe ha iniziato a circolare sul web. "Perché io valgo, quanto? Poco…". Ambra ride, felice di aver colpito nel segno. Adesso cosa si inventeranno le belle della tv, visto che Ambra è riuscita a conquistare persino i piani alti del firmamento?

