Michelle Hunziker ‘demolita’: la frase della collega è tagliente. E non passa inosservata

La coreografa di Amici 19, Veronica Peparini non è sicuramente una che le manda a dire. La stoccata indirizzata a Michelle Hunziker ha lasciato di sasso i telespettatori del programma. Il talent ideato da Maria De Filippi è iniziato da due settimane e registra, come ogni anno, ascolti importanti. Durante un'intervista al settimanale "Chi" la Peparini ha sottolineato quanto sia stato fondamentale il contributo della moglie di Costanzo: "Lei è la luce di questo programma… Basta guardare cosa è successo con Amici Celebrities. Quando Maria non era in campo (del talent show vip ha condotto le prime 3 puntate) si è sentita la sua assenza perché Amici senza di lei non sarà mai la stessa cosa". Parole di stima ma anche una frecciatina sull'operato di Michelle Hunziker. In effetti anche la bellissima showgirl svizzera sembrava molto titubante dal condurre un programma da sempre 'rappresentato' dalla De Filippi. La sua dichiarazione su Instagram ne è la prova: "Ci siamo! Ho osservato tutto da lontano, da casa, la prima puntata di Maria, sono stata dietro le quinte e ho studiato, vi porto con me in quella giornata dietro le quinte! Macchina incredibile da guidare! Stasera su Canale 5 le Celebrità battaglieranno per rimanere dentro e vincere con sorprese, molte sorprese".















Quella di Michelle Hunziker potrebbe sembrare quasi una confessione prima del tempo, una sorta di giustificazione se qualcosa dovesse andare storto durante la serata. Veronica Peparini ha colpito nel segno? "Questa trasmissione è la possibilità di volare. È una porta aperta che anni fa non esisteva soprattutto per chi fa ballo". Ma ovviamente tutto questo non poteva esserci senza Maria De Filippi. Lei è la forza, la credibilità di questo marchio nonostante dentro ci siamo noi professionisti", ha fatto sapere a "Chi" la coreografa di Amici 19.















Tra le new entry più interessanti della trasmissione in onda su Canale 5 c'è anche Anna Pettinelli, ex concorrente a Tempation Island Vip 2. Volto ma soprattutto voce nota di RDS, la Pettinelli è stata scelta da Maria De Filippi per la nuova edizione di Amici 19. Al magazine "Chi" l'opinionista ha manifestato tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura televisiva. "Mi sto divertendo come una pazza. Voglio vivere con i ragazzi sempre, li adoro". Anche i ragazzi della scuola più famosa di Italia la penseranno allo stesso modo?"









Michelle Hunziker intanto ha altri problemi a cui far fronte come il gossip che la vedono molto distante da Tomaso Trussardi. Non sono una novità le liti al parco e per la strada con il marito sotto gli occhi indiscreti dei paparazzi. Solo un po’ di tensione o c’è un legame con le critiche ricevute dopo la conduzione serale di Amici Celebrities?

