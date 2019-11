Alessia Marcuzzi, pure lo zoom! Spettacolo puro dietro le quinte delle Iene: la conduttrice che mostra la sua parte migliore

Alessia Marcuzzi torna a stupire e lasciare tutti senza fiato. Il 26 novembre 2019 è andata in onda una nuova puntata de “Le Iene” e come ogni settimana, Alessia non ha resistito a pubblicare il dietro le quinte del pre-puntata, stupendo per la sua bellezza ed eleganza. Una Marcuzzi intraprendente, ma sempre spontanea e ironica, che tutti hanno modo di continuare a scoprire grazie alle stories che rende pubbliche sul suo profilo Instagram. Per raccontarsi, Alessia sceglie sempre i modi più efficaci. Pochi giorni fa è stata chiamata a parlare della sua relazione con Francesco Facchinetti, nonostante ormai da parecchi anni la i due non siano più una coppia. Un legame davvero speciale, da cui è nata la piccola Mia, grazie alla quale sembrerebbero essere ancora profondamente uniti. Non ha alcuna remora a definirla un’amicizia importante e non solo per la presenza di Mia, ma per un affetto che va ben oltre e che vede la Marcuzzi sempre attenta a non venir meno al bene e all’emozione. Continua dopo la foto.















Un esempio di grande compostezza e femminilità, continuata ad essere difesa dallo stesso Facchinetti e in maniera pubblica. Questo sottolinea quanto il successo non abbia dato alla testa nessuno dei due, permettendo di rimanere autentici e disinvolti, anche se presi sotto mira. Ma questa volta cosa verrà detto sul video ‘hot’ di Alessia? Dj Francesco spenderà qualche parola per l’ex compagna, continuando a difenderla contro tutto e tutti? Continua dopo la foto.















Alessia Marcuzzi spiazza per la sua bellazza, simpatia e intelligenza, persino quando la si trova in vesti più casalinghe e lontana da un make up da urlo. Durante la trasmissione di cui è conduttrice, Le Iene, ha pensato bene di mettere online delle stories per raccontare il suo look davvero choc; una strategia per rispondere sottilmente alle ultime provocazioni in merito allo scalpore suscitato dalla pubblicata di recente proprio su Instagram? Continua dopo la foto e il video.









La storia incriminata riprende con eleganza le gambe della conduttrice: un zoom per rivelarle nel pieno della sensualità. Gonna corta, collant ricamato e tacco a spillo. I follower impazziscono e il resto sarà tutto da vedere. Non si perderà occasione per continuare a seguire l’ex modella, oggi mamma splendida sempre in formissima, che con la sua ironia stuzzica nel miglior modo l’immaginazione di tutti. Non si concede spazio a ulteriori commenti: non rimane che seguire le sue stories e imparare a conoscerla sempre più a fondo.

