Francesco Casiraghi: ecco figlio di Beatrice Borromeo e Pierre. Il baby royal di Monaco ha stregato tutti: “Bellissimo”

È bellissima, giovane, nobile ed è sposata con Pierre Casiraghi, figlio della principessa Caroline e del secondo marito Stefano Casiraghi e settimo nella linea di successione al trono del Principato di Monaco. A Beatrice Borromeo non manca proprio nulla, anzi, con lei la vita è stata davvero generosa. Figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto, l’ultima entrata nella famiglia Casiraghi, ha sempre frequentato l’alta società italiana e quella internazionale. Del resto, quel portamento così raffinata e la spontaneità con cui si mostra in pubblico, non fanno che confermare che la ragazza è nata per vestire questo ruolo. Pochi giorni fa è stato il giorno della festa Nazionale di Monaco e Beatrice Borromeo è apparsa più bella che mai. In una giornata di musi lunghi, a partire da quelli di Carolina di Monaco e Charlene Wittstock, Pierre e Beatrice hanno tenuto alta la bandiera monegasca, presentandosi al gran completo, in compagnia dei loro due bellissimi figli. (Continua a leggere dopo la foto)















Una happy family fatta e finita. Dal balcone del palazzo reale, Francesco e Stefano, rispettivamente 1 e 2 anni, hanno salutato i sudditi e si sono fatti coccolare dai genitori. La Borromeo, particolarmente affettuosa, non ha perso occasione per baciare e abbracciare il più piccolo di casa e i loro scatti hanno fatto sognare gli appassionati della casa reale. Stupenda Beatrice, che ha scelto una cappa a quadri abbinata alla gonna. Per lei forme molto ampie, si vocifera che sotto al cappotto nascondesse il terzo pancino. (Continua a leggere dopo la foto)















Francesco, che dai genitori ha preso i tratti distintivi, capelli biondi e occhi azzurri, è nato il 21 maggio del 2018, a un anno dal primogenito della coppia. Stefano Ercole Carlo Casiraghi ha preso il nome del nonno Stefano, che morì tragicamente il 3 ottobre del 1990 durante una gara di offshore mentre si trovava al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat, pilotando il catamarano Pinot di Pinot in squadra con Patrice Innocenti. (Continua a leggere dopo la foto)









Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, si è concluso si sono sposati il 25 luglio del 2015 nel Principato di Monaco con rito civile, party informale e ricevimento in pompa magna. Poi c’era stato il bis, la settimana dopo, sulle Isole Borromee. Il matrimonio era stato comunque blindatissimo. Nessuno scatto ufficiale, tranne quello più che accordato con la Maison Armani, che ha realizzato il vestito di Beatrice, e che aveva potuto postare la foto sul suo account di Instagram.

