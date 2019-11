“Belen? La butterei giù dalla torre”. L’ex gieffina vip senza filtri. La frase, in diretta, gela tutti

Continuano le dure critiche a distanza da parte dell’attrice Simona Izzo nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez. Già nel programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo aveva definito ‘non attrice’ la bellissima modella, accusandola dunque di non essere in grado di recitare. Infatti, aveva ammesso che non avrebbe mai contattato lei per inserirla in un suo film o in una sua fiction. “Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare molto meglio altro”, ha dichiarato la moglie di Ricky Tognazzi. La quale ci è andata decisamente giù pesante con le sue parole al veleno. (Continua dopo la foto)















Al settimanale ‘Nuovo’ ha rimarcato l’incapacità di recitazione di Belen, abile invece a mostrare altro: “Lei è una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre. Rassegnatevi: ha le gambe e il lato B più belli del mondo, purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza!”, ha dichiarato l’ex gieffina. (Continua dopo la foto)























Per il momento la Rodriguez ha preferito restare in silenzio, non commentando assolutamente gli attacchi della Izzo. La quale sta proseguendo imperterrita a denigrare Belen forse perché spera in una sua reazione. Non è quindi da escludere che prima o poi la sexy showgirl possa sbottare e rispondere per le rime alla donna, che l’ha ormai messa nel mirino. (Continua dopo la foto)

Non è la prima volta che Simona si renda protagonista di aggressioni verbali contro la famiglia Rodriguez. La donna, che ha condiviso la Casa del ‘Grande Fratello’ con Jeremias, dichiarò che l’aggressività del ragazzo non si potesse mettere da parte e quindi dimenticare per lasciar spazio ai suoi momenti di dolcezza. Inoltre, rimarcò il fatto che il fratello di Belen non avesse mai chiesto scusa a nessuna delle persone da lui insultate e che la sensibilità dell’argentino fosse nulla in confronto ai suoi modi di fare pessimi. A livello televisivo, Simona Izzo è dunque stata concorrente del ‘GF Vip 2’ nel 2017. Nel 2018 è stata invece opinionista del ‘Grande Fratello 15’. Qualche anno prima, precisamente nel 2012, aveva invece partecipato al reality di Rai 2, ‘Pechino Express’. Quest’anno ha diretto insieme a Ricky Tognazzi la miniserie tv ‘L’amore strappato’.

