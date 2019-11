“Eccomi dopo le pulizie”. Occhiali da vista, fascia e niente trucco: Emma Marrone si mostra così

Come sempre coraggiosa e splendida, Emma Marrone si mostra senza trucco sul suo account Instagram. Una foto priva di filtri e di “inganni”, in cui la cantante ha scelto di svelarsi per quella che è. Dopo aver vinto Amici, il percorso della cantante è continuato all’insegna di grandi successi e soddisfazioni.

Dal primo posto a Sanremo nel 2012 continuando con i tour sold out, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di direttore artistico ad Amici. La popolarità è cresciuta a livelli forse inaspettati per la cantante salentina. Che, però, è riuscita a tenere sempre i piedi per terra e a non montarsi la testa. Forte, ma anche fragile, Emma Marrone non ha mai avuto paura di mostrarsi e di raccontare i momenti più difficili, come quelli della malattia che di recente è tornata e l’ha obbligata a prendersi una pausa. Le sue parole, rilasciate in questi giorni nell’intervista a al magazine F, hanno mostrato la cantante onesta nell’ammettere di essere stata fortunata: ”Ho un gran c**o perché dopo un mese ero già a presentare il mio disco”. (Continua a leggere dopo la foto)