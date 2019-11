“È arrivata la verità”. Tina Cipollari e il compagno Vincenzo: non è come tutti hanno pensato

La storica e vulcanica opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari, ha finalmente trovato il suo amore con Vincenzo Ferrara. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale ‘Nuovo’ non ha nemmeno escluso la possibilità di fare il grande passo, ovvero sposarlo. “Come tutte le coppie innamorate anche a noi capita di parlare di nozze. Ma sinceramente adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute però non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà, ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio, quello con Chicco, durato tredici anni, e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”, aveva detto Tina. (Continua dopo la foto)















Ma lo stesso settimanale ha lanciato un allarme poco fa. Tra i due è nata una crisi e a confermarlo è stata la stessa Cipollari ad alcune sue amiche. Secondo le indiscrezioni circolate, lei avrebbe dei dubbi sulla sincerità dell’uomo. Le motivazioni di questo pensiero negativo sono clamorose ed aprirebbero a scenari incredibili ed inaspettati. (Continua dopo la foto)























La donna si è insospettita della costante presenza dei fotografi ogni volta che si recano in Toscana e precisamente nella città di Firenze. Tina ha ipotizzato che possa essere proprio Vincenzo a contattare i paparazzi per aumentare la sua notorietà: “Tina pensa che sia lui a chiamarli per farsi pubblicità”. Però nelle ultime ore sono giunte altre notizie totalmente diverse. (Continua dopo la foto)

Fonti vicine all’opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi hanno però contattato la redazione di ‘Fanpage’, smentendo categoricamente queste voci. “Non c’è nessuna ombra sul loro amore”, è stato riferito. La storia d’amore tra i due procederebbe dunque a gonfie vele e lui, come ha manifestato già in passato, non ha alcuna voglia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Quindi, non è per nulla interessato a contattare i fotografi per farsi immortalare in compagnia della sua fidanzata. La Cipollari recentemente è tornata a criticate duramente Gemma Galgani perché non crede al suo amore nei confronti di Juan Luis: “Che novità. Il colpo di fulmine a te capita tutto l’anno. Tu ti innamori di tutti. L’innamoramento avviene quando conosci una persona a livello fisico”.

