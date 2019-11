Justine Mattera estrema: il body (inesistente) fa vedere tutto. E i fan perdono la testa

Galeotte quelle foto osé senza slip. Solo qualche giorno fa Justine Mattera è finita la centro della polemica, nel salotto di Barbara d’Urso durante Pomeriggio Cinque. La showgirl americana aveva affermato di aver litigato con il marito e messo in crisi il matrimonio proprio a causa di quegli scatti: “Gli ho dato ragione, posso capire e per rispetto non ho più fatto foto senza veli…”. Le mutandine però, in uno degli scatti incriminati, c’erano ed è la stessa Mattera ad affermarlo:”Ce le avevo le mutande, ma sono state tolte con Photoshop.Il fotografo ha detto che senza la linea dello slip la foto era più bella”. Il dibattito si è acceso nel salotto della D’Urso, tra chi difende il diritto delle donne di fare ciò che vogliono senza cadere vittime degli stereotipi maschili e chi ha invece appoggia il marito della showgirl pensando a quanto imbarazzante possa essere vedere la propria moglie nuda sui social mentre si è insieme agli amici. (Continua a leggere dopo la foto)















Affermazioni che non sono per niente piaciuti all’opinionista Karina Cascella che ha replicato così: “Io sono la prima a fare le foto con la quarta in costume bene in evidenza, perché lo faccio, non ci prendiamo in giro. Però, magari, spiegami dov’è la necessità di togliere le mutande, altre foto in cui le indossi non sono meno belle”, ha detto l’opinioista di Pomeriggio Cinque replicando alla showgirl. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma Justine va per la sua strada e nonostante le critiche continua a pubblicare scatti bollenti sul suo account social. L’ultimo è da cardiopalma. Justine Mattera ‘indossa’ un completino di pelle, decisamente estremo, che lascia ben poco all’immaginazione. Le parti intime e i capezzoli sono coperti solo dalle braccia e i fan, come sempre, non si fanno attendere con commenti e like. (Continua a leggere dopo la foto)









“Nuda mi sa che saresti meno appariscente…così sei da infarto”, scrive un fan commentando la foto. “Che meraviglia che sei”, “Sei divina … complimenti”, “Si vede che non prendi il sole integrale”, “Dimostrare ancora 20 anni e le 20enni di adesso mute”, si legge tra i tantissimi commenti arrivati sotto lo scatto. Ma c’è anche chi la punzecchia: “Che strano, una foto seminuda !!! Ma dai!”.

