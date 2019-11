Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, dopo la lite, grandi progetti per le due ex veline

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano una cosa sola. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia e, oltre a diventare colleghe, erano diventate anche amiche. Inseparabili. Pensando all’amicizia si pensava a loro. Poi l’incantesimo si è rotto, non si sa bene cosa sia successo ma le due hanno litigato. Erano in procinto di aprire insieme un centro di fitness a Los Angeles ma la cosa non è più andata in porto e la loro amicizia è finita. Senz’altro deve essere successo qualcosa di grave ma nessuna delle due ne ha mai voluto parlare e noi ancora qui, con una grande curiosità per capire cosa diavolo sia successo tra loro. Lite a parte, l’anno 2020 si prospetta ricco e intenso per entrambe le ex veline. Dopo aver dato in affitto la famosa palestra della discordia (si presume ma non c’è nulla di sicuro) le due si dedicheranno di nuovo allo spettacolo. Ma che cosa faranno di preciso? Roba grossa. Continua a leggere dopo la foto















Come riporta il settimanale Oggi nel numero in edicola giovedì 28 novembre, Maddalena Corvaglia sta per tornare in televisione con uno show tutto suo su una delle reti Mediaset. Pare che si tratterà di Italia 1. E pare che lo show che condurrà sarà un quiz. Insomma, un bel progetto per la Corvaglia che è stata lontana dalla tv per tutto il 2019. L'ultimo progetto in tv è stato Paperissima Sprint nel 2018. E invece che farà Elisabetta Canalis? Continua a leggere dopo la foto















Elisabetta Canalis, invece, nei prossimi mesi sarà impegnata in Germania. Forse molti non lo sapevano ma Elisabetta Canalis è molto amata anche in Germania. Come riporta Oggi, pare che la ex velina abbia firmato un contratto con un noto marchio alimentare per una campagna pubblicitaria. Ma non è tutto: sembra che Elisabetta abbia ricevuto una proposta di lavoro da una nota casa di produzione televisiva. Sempre in Germania. Continua a leggere dopo la foto









Si vocifera infatti che abbia iniziato a studiare il tedesco. Siamo davvero curiosi di saperne di più e di vederle all’opera ma dovremo aspettare ancora un po’. Chissà quanto invece dovremo aspettare per vedere le due ex veline di nuovo amiche. Sarebbe un sogno per tutti i fan delle due ragazze. Forse, però, bisognerà aspettare ancora un po’

