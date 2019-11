Giorgia Caldarulo dimentica Taylor Mega. La soffiata-bomba: il nuovo amore è ‘lui’

Giorgia Caldarulo ha infiammato le cronache rosa, data come nuova fidanzata Taylor Mega nel 2019 e ancora prima esplosivo volto di Uomini e Donne, negli ultimi tempi la giovane è stata spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso e si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Le due sono state pizzicate mentre si scambiavano un bacio, dettaglio che ha lanciato il nome della bella Giorgia Caldarulo in testa alla stampa. Nell’ottobre del 2019 le due hanno annunciato la separazione. Ma lei era già nota al gossip, per essere stata corteggiatrice di Uomini e Donne durante il trono di Paolo Crivellin e poi tentatrice di Temptation Island Vip. Il gossip, che vedeva protagonista anche Erica Piamonte, conosciuta da Taylor Mega all’interno della casa del Grande Fratello, alla fine si è concluso con una separazione. (Continua a leggere dopo la foto)















In molti, anzi, la maggior parte degli opinionisti e giornalisti, hanno attaccato le tre per aver messo in piedi un teatrino finto solo per farsi pubblicità. Le tre hanno sempre rispedito al mittente le accuse, ma alla fine, dopo poche settimane di ospitate e paparazzate, hanno smesso di frequentarsi. Ora Giorgia Caldarulo è tornata sulla cresta dell’onda per un nuovo gossip. (Continua a leggere dopo la foto)















Nelle ultime ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è volata negli Emirati Arabi con un affascinante milionario. Milionario arabo tra l’altro vicino in passato a Taylor Mega, che oggi si dichiara single e dedita solo al lavoro. Il nome del misterioso uomo non è stato svelato, ma Giorgia ha pubblicato alcune instagram stories della Sheikh Zayed Mosque, la moschea più importante ad Abu Dhabi. Dopo la fine della storia con la Caldarulo, Taylor Mega sta vivendo un periodo di grande visibilità e la sua vita pubblica e privata è sempre sotto le luci dei riflettori. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo il “triangolo” insieme a Giorgia Caldarulo e all’ex gieffina Erica Piamonte, a fornirci gli ultimi dettagli sulla situazione sentimentale di Taylor Mega ci pensa una indiscrezione del settimanale Oggi. Secondo Alberto Dandolo, la ragazza sarebbe stufa di non avere un compagno nella sua vita: “A Milano si sussurra che la bellissima Taylor Mega non riesca a rassegnarsi alla vita da single”. L’uomo sarebbe il ricco faccendiere iraniano Hormoz Vasfi. Sarà lo stesso uomo che in questi giorni sta frequentando Giorgia Caldarulo? Chissà…

