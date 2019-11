Hoara Borselli, la “nuova vita”. È stata per anni lontana dalla tv, ma ora gira una voce bomba sul suo conto

Il Grande Fratello Vip partirà il 7 gennaio 2020 e intanto continuano a circolare indiscrezioni. Per la prima volta, nell’edizione che sta per partire, Alfonso Signorini sarà solo al timone del reality. Se fino al 2019 era l’opinionista della trasmissione condotta da Ilary Blasi, quest’anno sarà lui a condurre lo show. Il giornalista e direttore di Chi ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso e che tutto lo staff sta lavorando duro per mettere insieme una squadra “convincente”. “Sarà un Grande Fratello Vip davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: “Ma chi è questo?!”, ha detto a proposito del Grande Fratello Vip intervistato da Piero Chiambretti a La repubblica delle donne. Il suo obiettivo, dunque, è mettere insieme vip che siano davvero conosciuti. Riuscirà nel suo intento? Chi lo sa… Intanto Alfonso Signorini ha già scelto i due vip che lo affiancheranno nella sua avventura. Continua a leggere dopo la foto















Con lui ci saranno Pupo e Wanda Nara. Il che promette bene: si tratta di due personaggi "particolari" che sapranno come fare spettacolo. Ma il cast? Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip? Le indiscrezioni circolate in questi mesi sono davvero tante. Ma chissà se saranno vere o meno. A proposito di indiscrezioni, ce n'è una, lanciata dal settimanale Oggi secondo la quale, nella casa di Cinecittà, entrerà anche "lei". Ma chi?















Secondo il settimanale Oggi tra i vip che entreranno nella casa ci sarebbe anche Hoara Borselli. L'attrice, ballerina e conduttrice è lontana dai riflettori da tempo e ora, con il Grande Fratello Vip, potrebbe tornare in pista. Sarà davvero il Grande Fratello Vip l'occasione per Hoara Borselli per tornare sotto i riflettori e ricominciare? E chi lo sa. Hoara Borselli è stata da poco ospite di Caterina Balivo e ha rivelato di avere voglia di tornare a lavorare nello spettacolo.









La Borselli ha esordito da giovanissima ma ora è assente dagli schermi da un bel po’. Riusciranno quelli del GF a convincerla? Chi lo sa… I nomi che circolano in queste ore, che però non sono ufficiali sono quelli di: Hoara Borselli, Paola Di Benedetto, Cicciolina, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Megan Montaner, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia, Mariano Catanzaro.

