È arrivato come un fulmine a ciel sereno lo scontro tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia Nicolini. La giovane ha pubblicato messaggio al veleno contro la madre taggando, ancora una volta, Barbara d’Urso. Gaia Nicolini è la figlia maggiore dell’ex concorrente del Grande Fratello e oggi influencer Guendalina Tavassi. Le due sui social sono apparse sempre molto unite, un bellissimo esempio di famiglia allargata, spesso insieme anche durante le numerose vacanze della madre. Quest’estate, per esempio, Gaia è comparsa nelle foto delle vacanze estive insieme alla mamma Guendalina, il marito Umberto D’Aponte e i due figli Chle e Salvatore. Questa volta però ha spiazzato una Storia Instagram pubblicata dalla giovane nel cuore della notte. Parole durissime, che smentiscono il quadretto familiare mostrato sui social. (Continua a leggere dopo la foto)















Gaia Nicolini ha taggato Barbara D’Urso nel suo post. “Perché non chiedi a Guendalina dove è sua figlia mentre lei è a Tenerife?”, ha scritto la giovane lanciando un appello a Barbara D’Urso. “Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sapeste nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? – ha tuonato la giovane – La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna”. Ma non è finita qui, perché la figlia di Guendalina Tavassi ha continuato a pubblicare Instagram story in cui attacca la madre. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”. Ma la lite non è finita qui. La giovane ha pubblicato altre Instagram Story con dettagli ancor più pesanti. In particolare una chat su whatsapp con alcuni messaggi inviati dalla Tavassi alla figlia. “Bugiarda, ladra, fai schifo”. E ancora: “Bugiarda, ridammi le mie cose, la mi maglietta, scarpe, stronza, col ca**o che vieni al Tanka (Tanka village, in Sardegna, dove quest’estate la famiglia Tavassi-D’Aponte ha trascorso le vacanze). Poi un’altra serie di stories: “È facile fare la famiglia perfetta su Instagram, ragazzi pochi sanno la verità nella vita reale”. “Racconto tutto, raggi mi sono stufata non lo faccio per diventare famosa ma per farvi vedere cosa succede nella vita reale raccontata da un adolescente di 15 anni”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora una foto in cui Gaia mostra un segno sulla guancia, presumibilmente, come lascia intendere la ragazza, lasciato da uno schiaffo: “L’ultima volta che sono andata da lei, costretta da mio padre con la speranza di poter ricucire il nostro rapporto è finita così”. Infine, Gaia ha mostrato uno screenshot dell’account della madre e la frase: “Mi blocca”. Guendalina contiua a trascorrere le vacanze a Tenerife con Umberto e in una delle stories si è limitata a scrivere: “Un bacio a chi mi ama due a chi mi infama”.

