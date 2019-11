“Lui lavora e lei…”. Beccati! Ora Nilufar e Giordano di UeD non possono più negare

Sono stati entrambi grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’ ed ex fidanzati, ma adesso sembra ci sia qualcosa in più. Stiamo parlando di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Nell’ultimo periodo i due sono stati visti spesso insieme, ad esempio in una serata di karaoke. Ora i due sono stati beccati a Roma. Più precisamente è stata un’accanita fan a fotografarli e ad inviare lo scatto al blog ‘Isa&Chia’. Si trovavano fuori da un hotel della Capitale e, mentre lui posava per alcune foto in abiti eleganti, l’ex dolce metà lo osservava molto attentamente mostrando non poco interesse. E l’ammiratrice ha anche rilasciato un suo commento personale. (Continua dopo la foto)















“Li ho visti insieme fuori da un lussuoso hotel, lui stava scattando e lei lo osservava. La Addati non sembrava lì per lavoro, infatti era in ciabatte. Lei sembrava o un’accompagnatrice o una persona scesa in quel momento da una camera. Mi sono sembrati molto vicini”. E per dimostrare che si trattasse davvero di loro, la ragazza ha allegato alcune immagini come prova. (Continua dopo la foto)























Qualche giorno fa Nilufar e Giordano, come vi avevamo anticipato poco fa, erano stati paparazzati mentre duettavano in una serata al karaoke, dopo aver cenato insieme ad altri amici. C’erano anche Valentina Vignali con il suo fidanzato e Vittoria Deganello. La loro vicinanza è sembrata molto intima e si sono sparse con insistenza le voci di un possibile ritorno amoroso. (Continua dopo la foto)

Lei recentemente ha smentito di volersi fidanzare nuovamente con l’ex, ma questi continui avvistamenti raccontano evidentemente un’altra verità. E prima o poi saranno costretti a fornire spiegazioni ufficiali, tenuto conto che i fan sono letteralmente scatenati. Qualche giorno fa Nilufar aveva mandato in tilt i suoi follower con uno scatto ‘bollente’: in ginocchio sul letto, indossava esclusivamente un completino intimo nero che lasciava intravedere tutte le sue straordinarie forme. Ed i commenti erano stati numerosi: “La migliore di tutte”, “Che splendore”, “Bellissima, fine, affascinante. Mai volgare!”, “Bella, sembri Sofia Loren versione moderna”, “Amica ma sei una bomba, colpiti e affondati”. Alcune curiosità su di lei: la Addati adora mangiare il sushi, il suo film preferito è ‘Il diavolo veste Prada’, le sue artiste preferite sono Miley Cyrus, Emma Marrone ed Alessandra Amoroso e si è fatta tatuare una G per l’amore provato nei confronti di Giordano.

