“Ho rifatto il seno 2 volte. Sempre regalato”: il (bellissimo) volto della tv confessa

Finalmente l'opinionista di Tiki Taka, Giorgia Venturini, si lascia andare e si sbottona davvero. Le dichiarazioni sono sincere e dirette e decide di farlo rilasciando un'intervistata durante il programma radiofonico "La Zanzara": ha fatto uso della chirurgia estetica per ben due volte: "Me l'hanno regalata i miei amici chirurghi" ha commentato la showgirl. Cosa è accaduto? Il mondo dello spettacolo non concede errori d'estetica. Chili di troppo che non passano inosservati, occhiaie in evidenza che vanno subito nascoste, capelli fuori posto che non possono essere lasciati al vento. Anche Giorgia Venturini investe sul suo aspetto, sottolineando che la cura del corpo è fondamentale. Pur seguendo una costante routine sportiva, non ha avuto problemi a dichiarare che per vedersi piacente ha deciso di sottoporsi, più di una volta, a interventi chirurgici.















La vita privata per quanto possa essere difesa non ha veli per i fan e i telespettatori più affezionati e Giorgia non può che ripagare la fiducia di tutti dandola a sua volta: "Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…". Ma quella della Venturini si può certamente chiamare anche in un altro modo: fortuna. Dopo le provocazioni dei conduttori, Giorgia ammette che le ultime operazioni sono state un prezioso regalo da parte dei suoi fedeli chirurghi. Un buono sconto per premiare la fedeltà?















"Non so, onestamente me l'hanno sempre regalata i miei amici chirurghi… Le mie sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. No, guarda, sono tutta naturale, poi c'è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all'insù". Ma oltre al corpo c'è anche la mente e Giorgia non smette di ricordarlo durante tutta la puntata, cercando di sviare l'attenzione su altro, visto che l'argomento si stava rivelando troppo hot e privato.









La Venturini ha dichiarato di essere un’aziendalista e ha espresso: “Io sono aziendalista. Tra Salvini e il presidente, sono per Silvio, assolutamente. Sono per la flat tax, è una cosa che voleva fare Berlusconi. La verità è che attualmente dovrebbero andare tutti a casa e dovremmo andare a votare”. Aziendalista o meno, Giorgia non cede di un passo e sa che, a parte la flat tax, ai fan interessa andare oltre e indagare ancora meglio sui suoi ritocchini. Un aspetto in comune con Silvio, avranno optato per un abbonamento di gruppo?

