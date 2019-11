“Amo questo ragazzo anche se mi vorrà o no sposare… io lo amo da impazzire, come non ho mai amato in vita mia, e lo amerò per sempre anche se lui qualche giorno smetterà di farlo!”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez solo pochi giorni fa al mondo intero sui social. “Tranquilla tesoro cambierà idea”, “Chissà forse ti ama così tanto che vuole sentiserlo chiedere tutta la vita!!!”, e “Vai nachooo 😂😂caccia il brillocco 💍 🙌😂😍” sono solo alcuni dei commenti dei fan speranzosi vicino allo scatto che li immortala abbracciati a un evento mondano.

I due sono ormai inseparabili da molti mesi. Le supposizioni di un presunto matrimonio sono nell’aria, per questo motivo la sorella di Belen Rodriguez mette a tacere le malelingue che li vuole, da un giorno all’altro, single. “Mi avete rotto tantissimo”, ha sottolineato prima della dichiarazione d’amore su Instagram. Ignazio Moser, il fidanzato cerca invece di temporeggiare: “L’unico motivo per cui non lo facciamo è che il nostro stylist non ci ha ancora scelto gli abiti”. La provocazione è evidente ma non ha fatto desistere Cecilia dal prendere una decisione importante proprio prima delle vacanze di Natale. (Continua a leggere dopo la foto)