Gli indizi di un ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo erano piuttosto evidenti. La notizia bomba delle ultime ora parla proprio di un avvicinamento tra i due: sono di nuovo una coppia come in molti follower sui social avevano sospettato da tempo! “Mi ha giustificato il motivo del tradimento – ha spiegato durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, la bellissima di Temptation Island. Lui pensava che io non fossi realmente interessata a lui perché mi vedeva un po’ lontana”. Nonostante la crisi dello scorso agosto, la Fiordelisi e Francesco Chiofalo si sono finalmente riappacificati. La notizia non è piaciuta però a tutti i colleghi del mondo dello spettacolo… soprattutto a Selvaggia Roma, anche lei ex concorrente nell’isola dei ‘tradimenti’ in coppia con Francesco Chiofalo. (Continua a leggere dopo la foto)

















Visualizza questo post su Instagram I musetti della domenica! 🥰 Un post condiviso da SELVAGGIA ROM️️️️️️A️ (@selvaggiaroma_) in data: 24 Nov 2019 alle ore 11:31 PST

Selvaggia Roma, nata il 29 ottobre 1990, esordisce come corteggiatrice di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne di Maria De Filippi; eliminata dal programma, si fidanza successivamente con Francesco Chiofalo. La loro relazione continua per ben cinque anni culminando con una convivenza travagliata. “Solo i matti sanno quello che fanno…..e noi di questo ne siamo certi… ti amo @francescochiofalo”, scrive pubblicando una foto di coppia la Chiofalo su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la trasmissione pomeridiana di Barbara D’Urso, Antonella Fiordelisi ha spiegato i reali motivi del tradimento di Chiofalo: “Francesco mi ha giustificato questo tradimento, mi ha spiegato il motivo. All’inizio non pensava che io fossi davvero interessata a lui. Poi ha cambiato idea. Lui non aveva chiuso completamente la storia con questa ragazza. L’ha chiusa dopo un mese che stavamo insieme. L’ha vista due volte durante quel periodo. L’ho scoperto perché mentre eravamo in vacanza a Sharm, lui continuava a ricevere i messaggi di questa ragazza. […] Non è giustificabile quello che ha fatto ma ho deciso di perdonarlo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo le scuse di Francesco, Antonella ha deciso di riprovare a stare con lui nuovamente: “L’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia. Io avevo completamente chiuso le porte perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, che ci tiene, che si è pentito”. E, dopo aver ascoltato le parole della Fiordelisi Selvaggia ha commentato ironicamente il suo ritorno di fiamma con Francesco: “Antonella e Francesco? Non ricordo il numero del manicomio che sta a viale… Ma che devo dire, oggi è stata una bellissima giornata”.

