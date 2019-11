“Come Giulia De Lellis”. Belen Rodriguez, tutti lo hanno notato. E si scopre cosa c’è sotto

Consigli beauty, make-up sfavillanti, shooting a tema ‘trucco’, sono queste le armi sfoderate dalla maggior parte delle influencer su Instagram in questi ultimi mesi del 2019! Giulia De Lellis insieme a Chiara Ferragni hanno iniziato a postare per prime video tutorial su come indossare fard, lucidalabbra e fondotinta a prova di selfie… col passare del tempo la moda si è però diffusa a macchia d’olio sul social di fotografia più conosciuto. In realtà questo genere di clip sono stati lanciati dieci anni fa da alcune ragazze sulla piattaforma YouTube. ClioMakeUp e Nicole Husel sono diventare delle guru dispensando consigli sull’argomento. Eppure negli ultimi giorni ha fatto scalpore un post di una star del mondo dello spettacolo realizzato per un noto marchio di bellezza. Stiamo parlando della sensualissima Belen Rodriguez che ha deciso di buttarsi a capofitto nelle collaborazioni in campo beauty! Ma quali sono le motivazioni che hanno portato la famosissima modella a spaziare su questo genere di consigli? Forse si tratta dei noti battibecchi con Giulia De Lellis? (Continua a leggere dopo la foto)















È risaputo che tra le due donne non ci sia mai stato un certo feeling, soprattutto dopo che l’ex di Belen, il pilota motociclista Andrea Iannone, si è legato sentimentalmente alla De Lellis. Sarà questo il motivo di tanta rivalità? Voci di corridoi parlano invece di un progetto calcolato a tavolino dai fidanzati Belen e Stefano De Martino per lanciare una nuova linea per il viso e per il corpo. Il settimanale Chi parla proprio di questa rivelazione: (Continua a leggere dopo la foto)















“In questo periodo Belen Rodriguez ha deciso di mostrarsi in modo naturale, sui social, mentre realizza tutorial di trucco. L’idea è di Stefano De Martino che ha spinto la moglie a mostrarsi acqua e sapone per avvicinarsi al suo pubblico e per lanciare, in futuro, un nuovo prodotto legato alla cosmetica. Idea al momento vincente e apprezzata dalla fanbase della showgirl argentina”. Controllando sul profilo Instagram della showgirl sembra tutto coincidere alla perfezione: “Did you say “not a toy boy again!”? Sorry”, scrive Belen vicino a un post pubblicato con la partecipazione della sorella Cecilia. (Continua a leggere dopo la foto)









L’immagine propone cosmetici di una noto make-up artist italiano indossati dalle due sorelle in affari. Sarà dunque questo l’inizio di una cospicua collaborazione per la nascita di un nuovo beauty brand? Lo hanno già fatto Michelle Hunziker e Diletta Leotta, noi crediamo sia il momento anche per la bellissima Belen! Cosa ne pensate?

