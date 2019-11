Jacqueline e Rebecca: ecco le prime figlie di Heather Parisi. Oggi le ritroviamo così, bellissime

Jacqueline, la seconda figlia di Heather Parisi, durante la puntata di ‘Live – Non è la d’Urso’ in cui era ospite la ballerina americana aveva accusato la mamma con un post pubblicato su Instagram: “Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie?”, aveva scritto la 19enne, taggando la conduttrice Barbara d’Urso. Il clamore mediatico dell’intervista televisiva ha sconvolto le figlie più grandi della soubrette americana, Rebecca e Jaqueline che hanno risposto alle insistenti voci di corridoio in modo particolare. Poco dopo l’intervista rilasciata dalla mamma, in cui ha parlato di aver subito violenze dall’ex compagno, hanno voluto chiarire. “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather”, hanno fatto sapere le ragazze. Ma chi sono Rebecca e Jacqueline? Le due figlie di Heather Parisi sono nate prima dei gemelli Dylan ed Elisabeth, avuto dall’attuale marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Nata dalla relazione avuta da Heather con l’ortopedico Giovanni di Giacomo, Jacqueline è molto legata a Rebecca, la sorella 25enne, avuta invece dalla showgirl con il primo compagno Giorgio Manenti. (Continua a leggere dopo la foto)















Classe 1994, Rebecca Manenti, la primogenita di Heather Parisi, è nata a Roma il 20 luglio sotto il segno del Cancro. Proprio nella capitale ha vissuto gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, anche se all’età di 5 anni ha dovuto affrontare il divorzio dei suoi genitori. Dopo la maturità classica, Rebecca Manenti ha deciso di iscriversi all’università LUISS di Roma, poi ha studiato all’Universidad Europea dove ha conseguito la laurea nel 2008. La primogenita della ballerina vive a Madrid e ha un bellissimo rapporto con la sorellastra Jacqueline. (Continua a leggere dopo la foto)















La secondogenita di Heather Parisi è nata nel 2000. Jacqueline Di Giacomo è nata dalla relazione tra la ballerina e del medico chirurgo Giovanni Di Giacomo. Jacqueline ha frequentato il liceo Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode di Roma e nel 2019, dopo aver preso il diploma, ha deciso di cambiare completamente vita e di trasferirsi a Los Angeles, dove vive ancora oggi e studia recitazione.

“Sto studiando recitazione in America appunto perché qui posso respirare e non essere perseguitata dalla fama di mia madre”, ha scritto la giovane rispondendo a un hater che la accusava di essere in cerca di fama. E ancora: “La visibilità a cui miro, il mio sogno, è di fare arte, di essere nel mondo del cinema e trasmettere emozioni raccotnando storie tramite uno schermo. Di certo non è andando in televisione a raccontare i fatti miei per 4 soldi. Per me la televisione è altra. Io e il cosiddetto ‘trash italiano’ se non per mia madre, non andremo mai nella stessa direzione”. (Continua a leggere dopo la foto)









Jacqueline ha un bellissimo rapporto con il papà e proprio recentemente ha pubblicato una foto con una dolcissima dedica: “Sono una ragazza di 19 anni cresciuta da un papà straordinario, nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita. Mio papà è un eroe per me, la persona più importante della mia vita. Un grande uomo che col tempo ha cresciuto una grande donna, con valori e principi“.

“Troppo?”. Annalisa di Amici bomba sexy: si mostra così e lascia tutti di stucco. Pazzesca