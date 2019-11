“La droga, le minacce con l’acido…”. Aurora Ramazzotti non si trattiene: lo sfogo è durissimo

La bellissima Aurora Ramazzotti non ha una vita molto semplice perché essere figlia di due personaggi importanti come il cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Michelle Hunziker ha indubbiamente dei pro, ma anche dei contro. E proprio nel recente passato ha dovuto fare i conti con numerose accuse poco piacevoli. In molti ritengono che abbia delle raccomandazioni da mamma e papà. Lei spesso ha preferito restare in silenzio e non commentare queste cattiverie sul suo conto, ma stavolta ha detto basta ed ha dato vita ad un vero e proprio sfogo sul social network Instagram, attraverso la pubblicazione di alcune stories. (Continua dopo la foto)















“Io sono molto tranquilla, consapevole di chi sono e vado avanti per la mia strada! Ieri ho parlato di violenza, molto spesso ne parlo perché ci sono diverse ramificazioni. Molto spesso la violenza è un fenomeno radicato nel contesto in cui viviamo. Di solito non mi faccio colpire da queste cose, ma talvolta può succedere che mi abbattano. Su Twitter, per esempio, ho letto alcuni commenti…”, ha scritto Aurora. (Continua dopo la foto)















La figlia di Eros ha proseguito riportando alcuni commenti pesanti rivolti a lei: “La vita sregolata, la droga, le minacce con l’acido. Qualcuno le trovi una particina in tv. Se non ce la fai neanche con babbo e mamma, fattele due domande Aurò”. Ed altri hanno commentato: “Le servono attenzioni”, “Più hanno tutto e più si creano problemi da soli”. (Continua dopo la foto)

Successivamente allo sfogo, la giovane si è rivolta ai suoi fan cercando di sensibilizzarli sulle tematiche riguardanti gli haters e la violenza verbale online. Ha invitato coloro che la seguono a non abbattersi nonostante gli insulti, a lasciar vivere gli altri, ad amare e a non provare mai odio. Aurora è nata il 5 dicembre del 1996. In un’intervista rivelò di aver subito un trauma a causa di alcuni giornali: “A 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: ‘Aurora è più brutta di sua madre’. A quell’età non è stata una passeggiata”. Ha una migliore amica d’eccezione: Sara Daniele, la figlia del compianto Pino. Ha un bodyguard che la porta dappertutto: “Da un giorno all’altro ho dovuto adattarmi ad un’altra persona, che è la guardia del corpo che vive con me da allora. All’inizio ho preso le distanze da tutto: sono tornata da mia madre e non ho visto più nessuno. Avevo paura”, aveva dichiarato l’influencer.

“Baci e abbracci…”. Eros Ramazzotti paparazzato insieme a ‘lei’: la foto ‘incriminata’