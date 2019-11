“Baci e abbracci…”. Eros Ramazzotti paparazzato insieme a ‘lei’: la foto ‘incriminata’

Il cantante Eros Ramazzotti è protagonista in questi giorni nel suo ‘Vita Ce N’è World Tour’, che lo ha portato fino in Slovenia e più precisamente nella capitale Lubiana. Nell’ultimo periodo il gossip si è scatenato su di lui: una volta messo alle spalle il suo matrimonio con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, si è parlato di una sua liaison d’amore con la Miss Italia Carolina Stramare. Ma entrambi hanno ufficialmente smentito la relazione. Anzi, pare proprio che la più bella del nostro Paese abbia trovato la sua anima gemella, ovvero l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Mattia Marciano. E se la passa bene anche l’ex coniuge, la quale è impegnata sentimentalmente con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Ma ora su Eros ecco piombare un altro episodio misterioso destinato a far parlare nei prossimi giorni. (Continua dopo la foto)















Al termine del suo concerto in terra slovena Ramazzotti è stato beccato da ‘Chi’, mentre dispensa affettuosi abbracci ad una ragazza mora. Che sembra davvero molto giovane. Le immagini non hanno chiarito ufficialmente di chi si tratti, ma sembra difficile possa essere una sua fiamma vista l’età. (Continua dopo la foto)















L’ipotesi maggiormente plausibile è che possa essere una carissima amica della figlia Aurora, ma tenuto conto delle grandi tenerezze riservate dall’uomo all’ignota ragazza al momento non si può escludere con assoluta certezza alcuna possibilità. Gli scatti sono stati fatti all’esterno di un albergo di lusso, dove Eros aveva pernottato per trascorrere la notte. (Continua dopo la foto)

Tornando al suo matrimonio fallimentare con la Pellegrinelli, il cantante aveva utilizzato comunque parole non negative sull’ex dolce metà: “Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana. Volevo dirvi che non è assolutamente quello che pensate; è una situazione che si trascina da un po’ di tempo e adesso abbiamo deciso di dividerci. Assolutamente tutto quello che ho letto non è la realtà. Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice come qualcuno ha sottolineato e tutte le schifezze che ho letto…Per cui la cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole, e il resto lasciarlo ai pettegolezzi di basso livello”. Oltre ad Aurora, avuta con Michelle Hunziker, insieme a Marica Eros Ramazzotti ha concepito altri due figli: Raffaella Maria (2011) e Gabrio Tullio (2015).

