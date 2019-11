Spacco inguinale da paura, Elenoire Casalegno è atomica: “Ammazza che…”

La conduttrice ed attrice Elenoire Casalegno, una volta archiviata l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip’, ha continuato a lavorare ed adesso è protagonista sul canale Tv8 con il programma ‘Vite da Copertina’, condotto insieme a Giovanni Ciacci. Soltanto qualche giorno fa la donna si era espressa con parole molto lusinghiere proprio nei confronti del bravo collega. “Ci sono amicizie che nascono in un modo imprevedibile, inatteso, che entrano a far parte della vita irresistibilmente. Ci conoscevamo da tempo, e ci stavamo simpatici (almeno credo), ma grazie a questa nuova esperienza professionale ci siamo ‘annusati’, abbiamo imparato a comprenderci, a sostenerci, a costruire un rapporto fondato sulla reciprocità”. (Continua dopo la foto)















Ma a fare notizia stavolta è un suo scatto postato sul social Instagram, che ha mandato in visibilio i suoi instancabili fan. In pochissime ore l’immagine ha collezionato la bellezza di quasi 23 mila like e non poteva essere altrimenti, visto lo straordinario fisico messo in mostra dalla 43enne ex modella. (Continua dopo la foto)















Elenoire è immortalata fuori ad un balcone e ciò che indossa è decisamente hot: maglia di colore nera molto aderente, una gonna a tubo con uno spacco inguinale da far paura che mettono in evidenza le sue splendide gambe. E si intravede anche un lato B che fa invidia a tantissime ventenni. A corredo della foto ha scritto: “Ieri, durante un’intervista, una giornalista mi ha chiesto: ‘Come ti vedi? Tutti ti considerano rock’n’roll, e tu?’ Ecco, io non saprei definirmi, sicuramente una parte di me è ‘rock’, e non mi riferisco ai tatuaggi, non fanno di me un’anima rock, ma c’è un lato del mio carattere, forse quello più nascosto, molto romantico. Ebbene sì! Dietro questa corazza, anche io sono una romanticona”. (Continua dopo la foto)

Inevitabile per la Casalegno una valanga di commenti positivi da parte dei suoi ammiratori. “Ammazza che fi…a!”, “Dio quanto sei bella”, “Sei stupenda”, “Ma quanto è strepitosa questa donna”, “Sei di una bellezza imbarazzante”, “Se mi arriva un coccolone ritieniti responsabile”, “Più il tempo passa e più migliori!”, sono solo alcuni dei messaggi più rappresentativi. A livello sentimentale la presentatrice è fidanzata con un uomo di nome Andrea, estraneo al mondo dello spettacolo e della televisione, che ama alla follia.

