“È tutto falso”. Heather Parisi, il colpo di scena: parlano le figlie Jaqueline e Rebecca

Non sono sicuramente giorni facili da gestire per Heather Parisi e famiglia dopo le scioccanti rivelazioni rilasciate durante una delle ultime puntate di “Live – Non è la D’Urso”. Il clamore mediatico dell’intervista televisiva ha sconvolto le figlie più grandi della soubrette americana, Jewel e Jaqueline che hanno risposto alle insistenti voci di corridoio in modo particolare. Vi spieghiamo di seguito cos’è avvenuto realmente… Le supposizioni del pubblico televisivo che ha ascoltato da casa in diretta la confessione di Heather Parisi sono crollate quasi subito. Di cosa stiamo parlando di preciso?

Ecco spiegato l’arcano. Tutto è iniziato dopo che la Parisi, felicemente fidanzata con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, ha confidato nel salotto di Barbara D’Urso di aver subito violenza per ben sette anni consecutivi da un uomo. Una situazione familiare che l’ha profondamente scossa e segnata per sempre. In seguito alla confessione, una delle figlie di Heather, Jaqueline, ha postato sul social network Instagram dei messaggi dove sembra si voglia rendere partecipe il pubblico dell’esistenza di rapporti piuttosto tesi con la madre. Sia la stessa Jacqueline, sia Rebecca Jewel vivono con il padre e online non esiste nessuna foto che le ritragga con la celebre ballerina americana. (Continua a leggere dopo la foto)