“Avete presente i bambini africani?”. Le parole choc di Selvaggia Roma. E il web esplode: “Schifo di persona”

L’influencer ed ex concorrente di ‘Temptation Island’, Selvaggia Roma, si è resa protagonista di un incredibile episodio sui social network, precisamente su Instagram, mentre era intenta a pubblicizzare alcune pastiglie drenanti ai suoi follower. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato un commento del genere da lei. “Ho una pancia! Avete presente i bambini africani? Ecco…Io sto facendo quella fine!”, ha detto l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. L’infelice battuta della ragazza, la quale ha affermato di aver cominciato ad assumere queste pillole perché ha la pancia gonfia, ha scatenato la reazione furiosa del web. Anche perché non sembra proprio che abbia problemi di peso. (Continua dopo la foto)















La rete non ha assolutamente perdonato la sua mancanza di sensibilità ed ha attaccato duramente l’influencer. “Una battuta davvero infelice! Per farsi perdonare il compenso che le danno per pubblicizzare questi articoli dovrebbe mandarlo proprio a quei bambini con la ‘panza’”. E non è finita qui. (Continua dopo la foto)















“Ma veramente fa questa? Mettetevi un po’ di sale in zucca invece che ste cose dimagranti che vi stanno facendo snellire il cervello”, “Vergogna”, “Ma quanto sei stupida”, “Degrado”, “Io gliela farei fare veramente quella fine e salverei quelle povere persone che hanno bisogno”, “Che schifo di persona”. Questo dunque il tenore dei post degli utenti, davvero inviperiti per questa gaffe pazzesca della bella Selvaggia. (Continua dopo la foto)

Andiamola a conoscere di più. Selvaggia Roma è nata nel 1990 ed oltre ad essere influencer, fa la modella. Quando era molto giovane, partecipa a ‘Uomini e Donne’ in veste di corteggiatrice di Alessio Lo Passo. Poi si fidanza con ‘Lenticchio’ e, al termine della loro esperienza a ‘Temptation Island’, le loro strade si dividono dopo una convivenza di cinque anni. Fino ad agosto scorso, è stata legata sentimentalmente con il vincitore del concorso ‘Modello d’Italia 2010’, Luca Muccichini. Ora risulta essere single. Ha una grandissima passione nei confronti dei tatuaggi: ne ha uno sul braccio sinistro che reca la scritta ‘Never wake’, un altro sulla schiena (‘Per l’eternità’) ed altri due sulle braccia: un tribale ed una scritta in lingua araba. Molte indiscrezioni sul fatto che lei sia ricorsa alla chirurgia estetica sono poi state confermate dalla stessa Roma. Si è quindi rifatta il seno, per aumentarne il suo volume, e le labbra.

