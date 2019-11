La coppia già scoppiata in passato ma ora di nuovo più unita che mai, quella composta da Maria Rodriguez e Stefano De Martino, rimane sotto i riflettori per i rumors sul presunto – cambio di programma relativo alle ‘nozze bis’. Quali sono le novità delle ultime ore? Perché il secondo matrimonio sarebbe saltato? Il ritorno di fiamma che vede protagonista il celebre ballerino di Amici di Maria De Filippi nasconde qualche crepa? Stando a insistenti voci di corridoio ci sarebbero delle informazioni segrete, divulgate solo agli amici più intimi e omesse ai giornali. Vi raccontiamo i dettagli qui di seguito… Nelle scorse settimane, Stefano De Martino avrebbe detto una frase poco gradita al pubblico televisivo: “Non sposerò Belen”. In pochi secondo il matrimonio da favola immaginato da tanti telespettatori italiani sarebbe andato in fumo… Ma qual è il motivo che ha portato il ballerino a rispondere così seccatamente? (Continua a leggere sotto la foto)















La domanda in questione è stata posta dalla comica co-conduttrice di "Che tempo che fa", Luciana Littizzetto, durante un'ospitata di De Martino al programma in onda su Rai2. "No! Eh no! Ho già dato! Perseverare poi sarebbe diabolico", avrebbe esclamato Stefano De Martino il quel frangente. Ma di quale matrimonio stiamo parlando? Pochi follower sanno la vera storia di Maria Rodriguez. Chi è questa donna?











In realtà si tratta semplicemente della stessa Belen! Il quesito è presto risolto controllando il documento matrimoniale che attesta l'unione civile tra – Maria Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il primo nome della soubrette è dunque Maria ed è per questo motivo che viene segnalato agli atti al posto di Belen. C'è però un'altra domanda a cui i fan non sanno dare risposta. Perché i due vip vogliono realizzare un matrimonio bis?





Le verità sono più di una e vengono ipotizzate dagli amici più vicini alla coppia. Molti dicono si tratti dello scioglimento dell’iter legale avviato dopo la fine del loro amore; altri pensano a un evento per suggellare definitivamente un amore romantico mai sopito. Le reali intenzioni sono ancora state omesse dai futuri sposini bis, per questo motivo non ci resta che aspettare per una svolta davvero romantica di questa sensazionale coppia dello showbiz.

