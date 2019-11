Una Chiara Ferragni da urlo: accavalla le gambe e… Anche la scollatura fa il suo

Dopo il recente boom al botteghino con il film che la vede protagonista, Chiara Ferragni cavalca l’onda del successo mediatico con foto sempre più provocanti che la ritraggono con pezzi minimali dal look decisamente aggressivo. La collaborazione con alcuni dei brand di intimo più famosi a livello internazionale ha portato la celebre fashion influencer a indossare top succinti in svariati look postati sul social network Instagram. In alcuni casi la Ferragni sembra non essere intimorita dal mostrare molto di più di un semplice look da passeggio! Che sia tornata agli albori quando si faceva chiamare Diavoletta87? La risposta appare negli scatti pubblicati online.

Sono diverse le foto piccanti che mostrano la moglie di Fedez mostrare la resa di alcuni prodotti che sta testando personalmente: il reggiseno sembra aver fatto il suo dovere anche nel caso di un seno non proprio abbondante come il suo. “Like 10 years ago, but I discovered push up bras 😅”, che tradotto significa – come dieci anni fa, però poi ho scoperto il reggiseno push-up, scherza la Ferragni nella didascalia che accompagna uno dei suoi selfie. In effetti il look proposto dalla bellissima celebrity ci ricorda molto quello della ragazzina di un tempo, quella che viene ammirata nel film “Chiara Ferragni Unposted”. (Continua a leggere dopo la foto)