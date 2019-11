Protagonista di Amici 15 Briga è stato uno dei concorrenti più chiacchierati di quell’edizione. Alla fine il rapper che all’anagrafe è Mattia Bellegranti, che lo scorso ha anche partecipato al Festival di Sanremo, non riuscì a vincere ma si classificò secondo. L’ultima notizia sul suo conto riguarda la sfera sentimentale. Dopo i tanti flirt attribuiti in questi anni (da Emma a Ludovica Chiodo, ex fidanzata di Andrea Melchiorre, fino alla Valli) Briga, che è considerato un idolo da tante, è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata con cui, a giudicare dall’annuncio ufficiale fatto a mezzo social, sembra proprio fare sul serio. Lei? Non è affatto sconosciuta. La fidanzata del rapper è Arianna Montefiori, attrice che ha recitato anche ne L’Isola di Pietro. I due si sono mostrati insieme in una foto scattata in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne con il segno distintivo dell’iniziativa. (Continua dopo la foto)















Stringiti a me” è la canzone che il cantante ha dedicato ad Arianna per l’occasione. E nella didascalia del post che ha fatto presto il giro della rete ha citato uno stralcio del suo brano: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te… Credo solo a te”. (Continua dopo la foto)











Tra i tantissimi commenti alla foto che ufficializza questa loro relazione ce ne sono anche alcuni di vip, come quelli di Michela Quattrociocche e Diana Del Bufalo che si complimentano con la coppia. Da quanto tempo Briga e Arianna stanno insieme? Questo non è dato da sapere, ma i commenti di lui alle foto della fidanzata sono iniziati nei primi giorni di novembre. (Continua dopo foto e post)







Arianna Montefiori, classe 1994, è diplomata in danza moderna e contemporanea presso il Teatro Greco Dance Company di Roma e dal 2016, studia recitazione alla scuola Teatro Azione. Per lei il successo è arrivato nel 2017 con il personaggio di Valentina Valpreda in “Che Dio ci aiuti 4”. Dal 2019, poi, è nel cast della fiction con Gianni Morandi “L’isola di Pietro 3”, terminata il 22 novembre 2019, nel ruolo dell’infermiera di pediatria Margherita Spanu.

