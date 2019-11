“E anche la seconda… 2 di 5”. Così, sotto a una bellissima foto papà e figlia, Paolo Bonolis annuncia che a poco più di un mese dalle nozze del figlio Stefano anche Martina ha pronunciato il fatidico sì. Lo scorso weekend Il conduttore è tornato negli Stati Uniti per il secondo matrimonio dell’anno, quello della figlia Martina Anne, che è nata, come Stefano, dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. La giovane si è sposata nel nord dello stato di New York con il comico Tito Garza. E ora, come sottolineato dal mitico Paolo, mancano solo le nozze di Adele, Silvia e Davide, i figli avuti da Sonia Bruganelli. Ed è stata proprio lei, Lady Bonolis, a condividere sui social alcune immagini del giorno più bello di Martina e Tito. Scatti in cui ovviamente si vedono gli sposi e anche la location da fiaba in cui si è svolta la cerimonia, tra foreste di abeti e fiocchi di neve. (Continua dopo la foto)















Sempre sui social, Martina ha invece voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che le hanno fatto sentire affetto in questi ultimi giorni: “Un messaggio per tutti quelli che ieri sera erano con noi fisicamente o con lo spirito – ha scritto a corredo di alcune foto delle nozze – ci sentiamo davvero molto amati. Grazie per il vostro supporto, grazie per il sostegno che ci date. Ci sentiamo più fortunati di quanto non avremmo mai potuto immaginare. Grazie ancora”. (Continua dopo la foto)











La cerimonia è stata celebrata tra le montagne della Hudson Valley e per il suo giorno la sposa ha indossato un classico abito bianco come richiede la tradizione italiana. Ma allo stesso tempo Martina Bonolis non ha rinunciato ad alcuni accessori molto particolari che si vedono entrambi benissimo nello scatto realizzato con papà Paolo prima di andare all’altare. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram E anche la seconda 👰 2 di 5 … Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 25 Nov 2019 alle ore 6:07 PST



Martina, che è la secondogenita di Bonolis, ha optato per un classico vestito dallo stile principesco in raso total white, caratterizzato da una gonna ampia e pomposa e un corpetto senza spalline con lo scollo a cuore. Non ha rinunciato a un lungo velo di tulle che ha decorato i capelli lasciati sciolti e ondulati ma con gli accessori è stata molto più originale: il coprispalle di pelliccia era in forte contrasto con il resto del look, così come il mazzo di fiori extra large e coloratissimo che teneva tra le mani.

“Ecco perché l’ho dovuto lasciare”. Carlo Conti, la bella Roberta Morise vuota il sacco solo ora