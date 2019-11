La giacca si apre, sbuca il seno. E si prende tutta la scena: Samantha De Grenet, 49 anni, è uno spettacolo. “La foto parla da sola…”

Più gli anni trascorrono inesorabilmente e più la showgirl Samantha De Grenet sembra essere più affascinante che mai. L’ex modella, scoperta a soli 14 anni dal proprietario di una famosa agenzia di modelle, è molto attiva anche sui social network. In passato la ricorderete per aver partecipato a diversi reality e per essere stata grande protagonista di calendari per ‘Maxim’ e ‘For Men’.

Il suo fisico, il suo sguardo e le sue curve sono una vera e propria meraviglia della natura e Samantha ha voluto davvero far ‘soffrire’ tutti i suoi fan di Instagram con una foto decisamente ‘bollente’, postata qualche ora fa sul suo profilo ufficiale. Inarrestabili i messaggi scritti dai suoi follower. (Continua dopo la foto)